Poklad jménem boot deal. Grealish díky kopačkám dost zbohatne. Proč právě on?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Řeklo by se, že je to jenom bota. Jistě originální, lehoučká, v křiklavé modročervené barevné kombinaci, se zvláštně tvarovanými špunty na podrážce. Ale pořád pro fotbalistu hlavně pracovní nástroj. Nebo už je to dávno jinak?