Útočník Kean v italské lize opět mění dres a bude hrát za Como

Moise Kean změnil v Itálii působiště po dvou letech. Do Fiorentiny přestoupil předloni v létě z Juventusu, se kterým třikrát slavil ligový titul. V Serii A nastupoval také za Veronu při hostování během prvního angažmá ve „Staré dámě“. Celkem odehrál v nejvyšší domácí soutěži 173 zápasů a vstřelil 49 branek.
Kean má za sebou také angažmá v Evertonu a Paris St. Germain. V národním týmu má na kontě celkem 26 startů a 13 gólů - skóroval v každém z posledních šesti odehraných zápasů, ale na postup na mistrovství světa Squadra Azzurra nedosáhla.
|
Rekordní transfer v Premier League. Enzo přesunem z Chelsea do City vyrovnal Isaka
Podle médií za útočníka Como zaplatí Fiorentině i s případnými bonusy 40 milionů eur (968 milionů korun).