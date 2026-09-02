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Útočník Kean v italské lize opět mění dres a bude hrát za Como

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  13:21
Moise Kean (vlevo) z Fiorentiny v zápase s Rakówem Czestochowá, stíhá ho Karol...

Moise Kean (vlevo) z Fiorentiny v zápase s Rakówem Czestochowá, stíhá ho Karol Struski. | foto: Maciek SkowronekReuters

Brankář Karlo Letica zasahuje proti střele Moise Keana.
Italský útočník Moise Kean prostřeluje izraelského brankáře Daniela Peretze.
Moise Kean slaví branku Fiorentiny.
Italský brankář Gianluigi Donnarumma, jeho spoluhráči . Alessandro Buongiorno...
31 fotografií
Italský fotbalový reprezentant Moise Kean mění v Serii A opět dres a bude hrát za Como. Do města na severu Itálie přichází šestadvacetiletý útočník hostovat z Fiorentiny, podle dohody mezi kluby musí hráče Como následně odkoupit.

Moise Kean změnil v Itálii působiště po dvou letech. Do Fiorentiny přestoupil předloni v létě z Juventusu, se kterým třikrát slavil ligový titul. V Serii A nastupoval také za Veronu při hostování během prvního angažmá ve „Staré dámě“. Celkem odehrál v nejvyšší domácí soutěži 173 zápasů a vstřelil 49 branek.

Moise Kean (vlevo) z Fiorentiny v zápase s Rakówem Czestochowá, stíhá ho Karol Struski.
Brankář Karlo Letica zasahuje proti střele Moise Keana.
Italský útočník Moise Kean prostřeluje izraelského brankáře Daniela Peretze.
Moise Kean slaví branku Fiorentiny.
31 fotografií

Kean má za sebou také angažmá v Evertonu a Paris St. Germain. V národním týmu má na kontě celkem 26 startů a 13 gólů - skóroval v každém z posledních šesti odehraných zápasů, ale na postup na mistrovství světa Squadra Azzurra nedosáhla.

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Podle médií za útočníka Como zaplatí Fiorentině i s případnými bonusy 40 milionů eur (968 milionů korun).

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