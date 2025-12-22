Neapol v italském Superpoháru přehrála Boloňu, Vitík zůstal jen na lavičce

Italský Superpohár mohl Vitík získat jako druhý Čech po Pavlu Nedvědovi, kterému se to povedlo dvakrát v dresu Lazia i s Juventusem.
Neapol coby šampion Serie A byla proti držiteli italského poháru favoritem. Poté, co dvě velké šance neproměnila, otevřel Neres skóre v 39. minutě po parádní střele do šibenice.
Podruhé se brazilský křídelník prosadil po necelé hodině hry: brankář Frederico Ravaglia špatně rozehrál a Neres nezaváhal. Předchozí Superpoháry slavila Neapol v letech 1990 a 2014.
Vitík, který do Boloni přišel v létě ze Sparty, nehrál kvůli zraněnému přitahovači od konce listopadu. V pátečním semifinále proti Interu Milán už byl na lavičce, ale do hry nezasáhl. Neapol se do finále dostala na úkor AC Milán, i ve čtvrtečním zápase Neres skóroval.
Finále italského fotbalového Superpoháru v Rijádu:
Neapol - Boloňa 2:0 (1:0)