Neapol v italském Superpoháru přehrála Boloňu, Vitík zůstal jen na lavičce

Autor: ,
  22:14
Fotbalisté mistrovské Neapole získali potřetí italský Superpohár, vítězství 2:0 nad Boloňou zařídil góly David Neres. Obránce poražených Martin Vitík se po nedávném zranění na hřiště v Rijádu nedostal.
Brazilský křídelník David Neres z Neapole slaví gól v italském Superpoháru...

Brazilský křídelník David Neres z Neapole slaví gól v italském Superpoháru proti Boloni. | foto: Altaf QadriAP

Hráči Neapole slaví výhru v italském Superpoháru.
Scott McTominay slaví výhru v Superpoháru s parťaký z Neapole.
Zklamaný Riccardo Orsolini z Boloni poté, co Neapol skórovala.
Martin Vitík a Jens Odgaard na tréninku Boloni před italským Superpohárem.
5 fotografií

Italský Superpohár mohl Vitík získat jako druhý Čech po Pavlu Nedvědovi, kterému se to povedlo dvakrát v dresu Lazia i s Juventusem.

Neapol coby šampion Serie A byla proti držiteli italského poháru favoritem. Poté, co dvě velké šance neproměnila, otevřel Neres skóre v 39. minutě po parádní střele do šibenice.

Pyšný Zlatan Ibrahimovic. Také mladší syn Vincent podepsal smlouvu v AC Milán

Podruhé se brazilský křídelník prosadil po necelé hodině hry: brankář Frederico Ravaglia špatně rozehrál a Neres nezaváhal. Předchozí Superpoháry slavila Neapol v letech 1990 a 2014.

Vitík, který do Boloni přišel v létě ze Sparty, nehrál kvůli zraněnému přitahovači od konce listopadu. V pátečním semifinále proti Interu Milán už byl na lavičce, ale do hry nezasáhl. Neapol se do finále dostala na úkor AC Milán, i ve čtvrtečním zápase Neres skóroval.

Finále italského fotbalového Superpoháru v Rijádu:

Neapol - Boloňa 2:0 (1:0)
Branky: 39. a 57. Neres

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Fulham vs. NottinghamFotbal - 17. kolo - 22. 12. 2025:Fulham vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 3.80
  • 9.50
Bilbao vs. EspaňolFotbal - 17. kolo - 22. 12. 2025:Bilbao vs. Espaňol //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 10.00
  • 3.40
  • 1.48
Arsenal vs. Crystal PalaceFotbal - - 23. 12. 2025:Arsenal vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
23. 12. 21:00
  • 1.50
  • 4.09
  • 6.47
Manchester Utd. vs. NewcastleFotbal - 18. kolo - 26. 12. 2025:Manchester Utd. vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
26. 12. 21:00
  • 2.45
  • 3.67
  • 2.74
Nottingham vs. Manchester CityFotbal - 18. kolo - 27. 12. 2025:Nottingham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
27. 12. 13:30
  • 5.17
  • 4.32
  • 1.62
West Ham vs. FulhamFotbal - 18. kolo - 27. 12. 2025:West Ham vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
27. 12. 16:00
  • 2.60
  • 3.47
  • 2.68
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse.

Stínadla 2.0, další informace. Omlazovací kúra víc než půlstoletí starého stadionu, do kterého se zakousl zub času a nutně potřebuje elixír krásy, vyjde podle odhadů zhruba na 1,5 miliardy korun....

Neapol v italském Superpoháru přehrála Boloňu, Vitík zůstal jen na lavičce

Brazilský křídelník David Neres z Neapole slaví gól v italském Superpoháru...

Fotbalisté mistrovské Neapole získali potřetí italský Superpohár, vítězství 2:0 nad Boloňou zařídil góly David Neres. Obránce poražených Martin Vitík se po nedávném zranění na hřiště v Rijádu...

22. prosince 2025  22:14

ONLINE: Poslední souboj v Anglii před Vánoci, Fulham vede nad Nottinghamem

Sledujeme online
Obránce Fulhamu Calvin Bassey slaví se spoluhráči druhý gól svého týmu v utkání...

Naposled před Štědrým dnem půjdou v Anglii na prvoligový fotbal: v dohrávce sedmnáctého dějství Premier League hostí patnáctý Fulham sedmnáctý Nottingham Forest. Duel dvou týmů, které bojují o...

22. prosince 2025  20:57,  aktualizováno  21:50

Neymar udělal první krůček k mistrovství světa. Operace levého kolena byla úspěšná

Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.

Brazilský fotbalový klub FC Santos uvedl, že Neymar má za sebou operaci levého kolena. Pondělní artroskopický zákrok, který si vynutilo poranění vnitřního menisku, byl úspěšný. Třiatřicetiletého...

22. prosince 2025  19:24

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň má první zimní posilu z Karviné

Sledujeme online
José Mourinho, trenér tureckého Fenerbahce.

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29,  aktualizováno  22. 12. 17:52

Co vykouzlí Emery pro Aston Villu? S titulem na mě nechoďte, říká kouč

Unai Emery, trenér fotbalistů Aston Villy, během utkání proti Manchesteru...

V euforii ze sebe sundal kabát a roztočil ho nad hlavou. Kam až dolétne? Radostné gesto Unaie Emeryho, trenéra fotbalistů Aston Villy, sedí i na jeho mužstvo, které naposled v neděli zdolalo...

22. prosince 2025  17:01

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

19 kol, 152 zápasů a takřka milion fanoušků na stadionech. Na ligový fotbal v podzimní části sezony přišlo víc lidí než za stejnou část sezony loni. Vyšší čísla vykazuje i televizní sledovanost na...

22. prosince 2025  13:35

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

20. prosince 2025  10:35,  aktualizováno  22. 12. 11:11

Kodeš o zraněních a úplně jiných Vánocích: Obětuji je, abych byl co nejvíc fit

Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou...

Vánoční klid spojený s odpočinkem po náročné sezoně? Petr Kodeš, kapitán hradeckých fotbalistů, tento roky zaběhlý program letos mění. „Půlrok jsem promarodil, proto mě teď čekají odlišné svátky, než...

22. prosince 2025  10:50

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Šulc zářil i v poháru, dvěma góly Lyonu zajistil výhru s outsiderem

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové...

21. prosince 2025  23:26

Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...

Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...

21. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  20:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.