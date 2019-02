Nasadili jen sedm mladíků, prohráli 0:20. Urážka sportu, hřímá italský svaz

„To, co se odehrálo v Cuneu, je urážkou sportu a jeho zásad,“ zlobí se Gabriele Gravina, prezident italské fotbalové federace. Těžko se mu divit.

Na druhou stranu Pro Piacenza je ve velkých potížích a vlastně se „jen“ snaží oddálit vlastní smrt. Tým dusí velké finanční problémy, údajně od srpna dluží hráčům i dalším zaměstnancům výplaty.

Trpělivost fotbalistů dlouho odolávala, ale nešlo to donekonečna.

Před Vánoci vyhlásili stávku a odmítli nastoupit do třech zápasů. Čtvrtou kontumaci v ročníku si ale Pro Piacenza nemůže dovolit, velmi pravděpodobně by totiž znamenala diskvalifikaci ze Serie C. Proto poslední klub tabulky, kterému už v průběhu sezony svaz odečetl osm bodů, sáhl k neobvyklému kroku, pokouší se udržet ve hře za každou cenu.

Do zápisu utkání s Cuneem zapsal povolené minimum, pouhých sedm fotbalistů, teenagerů narozených mezi roky 2000 a 2002. Jeden z těch „starších“, kapitán Nicola Cirigliano, byl zároveň i trenérem, jediným členem realizačního „týmu“ hostů.

Il #ProPiacenza si presenta con sette ragazzini a #Cuneo e senza allenatore! Si attendono segnali dalla #Lega. Tutti i dettagli su @DiMarzio. #SerieC pic.twitter.com/ChDw6R1Uvf — Lorenzo Buconi (@LBuconi) 17 February 2019

Pro Piacenza nedokázala vzdorovat, už po pětadvaceti minutách prohrávala o deset gólů, o půli se skóre vyšplhalo na 0:15... Domácí Cuneo po pauze výrazně polevilo, ale na potupnou dvacítku nakonec dosáhlo. Během jediného utkání tak překonalo počet vstřelených branek (18) za předchozích čtyřiadvacet duelů.

„Je to neuvěřitelná situace. Je odpovědností chránit vášeň našich fanoušků a postarat se o to, aby naše soutěže působily důvěryhodně. To, čeho jsme bohužel byli svědky, bylo poslední kapkou,“ uvedl Gravina.

Třetí nejvyšší italská soutěž je vedena jako profesionální, avšak mnoho klubů má ekonomické problémy. Minulý týden byla ze skupiny C po čtvrté kontumaci vyloučena Matera, jejíž fotbalisté od prosince stávkovali.

Po nedělním skandálu je velmi pravděpodobné, že Pro Piacenzu čeká zřejmě podobný osud. Italská federace se jím bude zabývat 11. března.