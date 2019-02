Schick potěšil trenéra. Takový hlad a odhodlání od něj chci vidět, řekl

Schick zvládl v nedělním duelu 22. kola italské Serie A 80 minut a vedl si velmi dobře. Byl vidět, hodně toho odpracoval, dostával se do šancí a měl prsty také v jediném římském gólu: centr Ricka Karsdorpa patou posunul do malého vápna, kde stačila už jen dorážka Nicola Zaniola.

„Působil hodně živě, což je pro mě velmi důležité,“ konstatoval Di Francesco. „Je ve velice dobré formě a ukázal, že je ochotný zabojovat. Takový hlad a odhodlání od něj chci vidět,“ pochválil trenér přístup českého reprezentanta.

Třiadvacetiletý Schick byl jedním ze sedmi fotbalistů, kteří si po středeční blamáži s Fiorentinou udrželi pozici v základní sestavě.

Byť ho zařazení Edina Džeka do zahajovací jedenáctky odsunulo na jím neoblíbené křídlo, nezapadl tentokrát do (pod)průměru. A jak poznamenali reportéři serveru football-italia.net, bylo to snad poprvé, kdy spolupráce těchto dvou konkurentů byla skutečně efektivní.

„Patrik zvládne víc rolí. Odehraje dobrý zápas na křídle, v útoku, nebo jako podhrotový hráč. Je to inteligentní fotbalista,“ poznamenal kouč Di Francesco. „Občas zachybuje, v některých situacích by se mohl zachovat lépe, ale je velmi talentovaný. A musí ještě víc důvěřovat svým schopnostem,“ doplnil.

Jeho mužstvo, které je v tabulce páté a má šanci i na třetí místo zajišťující přímý postup do Ligy mistrů, nastoupí už v pátek na hřišti zoufale posledního Chieva Verona. Na základě výkonů z nedávné doby by u toho Schick neměl chybět.

Český útočník v probíhajícím ročníku zasáhl do dvaadvaceti zápasů, v nichž si připsal čtyři góly a dvě asistence.