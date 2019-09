Milánská krize, legenda se krčí u dna. Přijde ji zachránit Ševčenko?

Fotbal

Zvětšit fotografii MILÁNSKÁ KRIZE. Fotbalisté AC Milán v čele s Rade Kruničem (číslo 33) litují další inkasované branky v utkání s Fiorentinou. Na snímku také Leo Duarte a brankář Gianluigi Donnarumma. | foto: AP

dnes 11:29

Po víkendu se na webu objevilo trefné srovnání. Co má společného AC Milán a Sparta Praha? Kromě zkratky „AC“ v názvu také to, že jsou ve svých zemích pro smích a že se ve svých ligách nacházejí na pozicích dělitelných osmi. Optikou tabulky je na tom italský fotbalový celek hůř: kvůli nejhoršímu startu za posledních 80 let.

Zatímco sparťané jsou po jedenácti utkáních nejvyšší soutěže osmí s pěti prohranými zápasy (naposledy 0:1 v Plzni po hrubce Davida Lischky), Milán je dokonce nebezpečně blízko sestupovým příčkám. Jistě, v italské lize zatím zvládli „pouze“ šest kol, ale úvod se slavné značce zkrátka nevydařil. Vyjádřeno čísly: šestnácté místo, šest bodů za dvě výhry, k tomu čtyři porážky a skóre 4:8. Navzdory tomu, že Milán neměl složitý los - kromě derby s Interem (prohra 0:2) čelil hratelným soupeřům. Udinese, Brescia, Verona, FC Turín a Fiorentina. Zdolal pouze Brescii s Veronou, shodně 1:0. Po nedělním domácím propadáku 1:3 s Fiorentinou se pozice nového trenéra Marca Giampaola ocitla v ohrožení. Web football-italia.com s odkazem na Tuttomercato uvádí, že bývalý kouč Sampdorie má údajně poslední šanci na to, aby si zachránil krk. Sobotní zápas v Janově. „Samozřejmě si uvědomuji svou zodpovědnost. Ale věřím, že se zvedneme, jsem přesvědčený o svých myšlenkách. Proti Fiorentině mě naštvalo, že náš tým vypadal, jako kdyby pospolu nikdy netrénoval. Prohrát se může, ale ne takovým způsobem,“ lamentoval Giampaolo.

AC Milán opět prohrál, Janktův první gól za Sampdorii Inter nezastavil Výsledky a předváděná hra jsou neuspokojivé, nehodné takového mužstva. Milán už je v krizi několik let. Nejlepším umístěním nedávné doby je třetí příčka ze sezony 2012/13: tehdy mužstvo vedl Massimiliano Allegri, který s ním o rok dříve uhrál druhé místo a předtím dokonce titul. Od jeho odchodu v lednu 2014 se na milánské lavičce vystřídalo osm trenérů a ten poslední, Giampaolo, si zatím nevede dobře – vždyť AC prohrál čtyři z prvních šesti ligových zápasů poprvé od sezony 1938/39. „Trenéra jsme si vybrali a stojíme za ním, musíme mu dát čas. Věděli jsme, že se budeme potýkat s problémy, ale že na úvod tolikrát prohrajeme, jsme vážně neočekávali. Kvalita naší hry je nedostatečná,“ reaguje legendární Paolo Maldini, dnes technický ředitel AC Milán.

Maldini chce kouče podržet, uvědomuje si, že Milán vsadil na mladý, ne tolik zkušený tým. Snaží se situaci klidnit. „Momentálně se zdá, že jsme v tunelu, na jehož konci není světlo, avšak věříme, že se to zlepší. Únikem z krize je tvrdá práce, nic není ztracené,“ dodává bývalý kapitán AC. Zároveň však už s vedením údajně zvažuje, kým by Giampaola při pokračující letargii nahradil. Jednou z variant má být Andrej Ševčenko, další velká osobnost z úspěšné milánské éry na začátku tohoto tisíciletí. Vítěz Ligy mistrů z roku 2003 momentálně koučuje ukrajinský národní tým, kde má smlouvu do léta 2020. Je ovšem otázkou, zda by byla další změna trenéra v Miláně tím správným řešením.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost