Drama ve Frosinone, až v nastavení trefil Džeko výhru AS Řím

Předposlední tým Serie A se ujal vedení v páté minutě poté, co si brankář Olsen nešťastně srazil Cianovu střelu do vlastní sítě. Favorizované mužstvo AS ale ještě do poločasu skóre otočilo, v rozmezí pouhých 72 vteřin se trefili Džeko a Lorenzo Pellegrini.

V 80. minutě ale vyrovnal po kombinaci s Cianem Pinamonti. Hosté rozhodli o vítězství až v poslední minutě nastaveného času, El Shaarawyho přihrávku před branku dopravil Džeko v krkolomné pozici do sítě.

Frosinone stále čeká na první výhru před svými fanoušky. Římský celek neprohrál už osm zápasů a je pátý.

FC Turín porazil na domácí půdě Bergamo 2:0 a na sedmém místě se na soupeře bodově dotáhl.

První branku si připsal ve 42. minutě stoper Izzo, který se nejlépe zorientoval ve skrumáži po rohovém kopu. Krátce po změně stran přidal druhý zásah proti svému oblíbenému soupeři Falqué, jenž překonal obranu Bergama už pošesté v kariéře.

Už v pátek AC Milán porazil Empoli 3:0, Piatek se zase trefil a stíhá Ronalda.



Víkendové výsledky 25. kola: FC Turín - Bergamo 2:0 (42. Izzo, 46. Falqué), Frosinone - AS Řím 2:3 (5. Ciano, 80. Pinamonti - 30. a 90.+5 Džeko, 31. Lorenzo Pellegrini).