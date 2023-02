Inter si upevnil druhé místo i díky Lukakovi, uspěl také AC Milán

Inter vykročil za výhrou v 17. minutě, kdy byl v pokutovém území faulován Dumfries. K penaltě se postavil Lukaku, jeho pokus gólman vyrazil. Penalta se však opakovala a napodruhé belgický útočník skóroval. Byl to jeho první ligový gól od srpna.

Udinese se podařilo vyrovnat v závěru prvního poločasu, ve druhém dokonce mohlo stav otočit. V 72. minutě postupovali čtyři hráči Udinese na dva obránce Interu, nigerijský útočník Success však vyřešil situaci špatně a jeho následná střela nebyla úspěšná. Z následného protiútoku domácích pak skóroval Mchitarjan. V závěru utkání přidal pojistku Martínez. Inter je na druhém místě se ztrátou 15 bodů na vedoucí Neapol.

AC Milán se po špatných výsledcích vrací do formy. Na výhru 1:0 nad Turínem v lize navázali „Rossoneri“ vítězstvím 1:0 v Lize mistrů nad Tottenhamem a teď stejným výsledkem porazili i Monzu. Hosté si vypracovali první šanci v 19. minutě, Leao ale trefil pouze pravou tyč. O dvanáct minut později už favorit otevřel skóre. Messias se dostal na kraji vápna k odraženému míči a razantní střelou překonal brankáře.

Ve druhé půli mohla Monza vyrovnat. Ciurria mířil do tyče, od které se odrazil míč do brankáře a od něj opět do tyče. V závěru mohl Milán navýšit skóre, čemuž ale zabránil dobře chytající Di Gregorio.

Sampdoria si připsala už 16. prohru v této sezoně, tentokrát přišla o bodový zisk v závěru. Do vedení šla Boloňa, v první půli se prudkou střelou z dálky prosadil Soriano. Ve druhém poločase kopali domácí hned dvě penalty během čtyř minut: první Sábírí proměnil, druhou mu polský brankář Skorupski nadvakrát zneškodnil. Všechny tři body brali nakonec hosté, Orsolini individuální akci zakončil střelou do šibenice.

Sobotní výsledky 23. kola: Sampdoria Janov - Boloňa 1:2 (68. Sabiri z pen. - 27. Soriano, 90. Orsolini), Monza - AC Milán 0:1 (31. Messias), Inter Milán - Udinese 3:1 (20. Lukaku z pen., 73. Mchitarjan, 89. Martínez - 43. Lovrič).

Poznámka: Juventusu bylo odečteno 15 bodů kvůli finančním podvodům.

Italská liga KLUB Z V R P S B 1. Neapol 23 20 2 1 56:15 62 2. Inter Milán 23 15 2 6 44:27 47 3. AC Milán 23 13 5 5 39:30 44 4. Bergamo 22 12 5 5 41:24 41 5. AS Řím 22 12 5 5 29:19 41 6. Lazio Řím 22 11 6 5 37:19 39 7. Boloňa 23 9 5 9 30:33 32 8. Udinese 23 7 9 7 31:28 30 9. FC Turín 22 8 6 8 22:23 30 10. Juventus Turín 22 13 5 4 34:17 29 11. Monza 23 8 5 10 28:31 29 12. Empoli 22 6 9 7 21:28 27 13. Lecce 22 5 9 8 22:25 24 14. Fiorentina 22 6 6 10 23:29 24 15. Sassuolo 23 6 6 11 26:35 24 16. Salernitana 22 5 6 11 25:42 21 17. Spezia 22 4 7 11 19:37 19 18. Hellas Verona 22 4 5 13 20:33 17 19. Sampdoria Janov 23 2 5 16 11:38 11 20. Cremonese 22 0 8 14 15:40 8

Inter Milán Inter Milán : Udinese Calcio 3:1 (1:1) Góly:

20. Lukaku

73. Mchitarjan

89. La. Martínez Góly:

43. Lovrić Sestavy:

Handanovič (C) – Darmian (46. D'Ambrosio), Acerbi, A. Bastoni – Dumfries, Barella, Brozović (66. Çalhanoğlu), Mchitarjan (84. Gagliardini), Dimarco (79. Gosens) – Džeko, Lukaku (66. La. Martínez). Sestavy:

Silvestri – Becão, Bijol, Ebosse (14. Masina) – Ehizibue, Pereyra (C) (76. Samardžić), Walace, Lovrić (75. Arslan), Udogie – Thauvin (61. Success), Beto (76. Ebosele). Náhradníci:

Cordaz, Onana – de Vrij, Škriniar, Bellanova, Zanotti, V. Carboni, Asllani. Náhradníci:

Padelli, Piana – Pafundi, Buta, Abankwah. Žluté karty:

22. Lukaku, 39. Darmian Žluté karty:

22. Masina, 47. Bijol Rozhodčí: Dionisi – Carbone, Giallatini

UC Sampdoria : Bologna FC 1:2 (0:1) Góly:

68. Sábírí Góly:

28. Soriano

90. Orsolini Sestavy:

Audero (C) – Murillo (46. Rincón), Nuytinck, Amione – Léris, Winks, Cuisance (65. Sábírí), Augello (46. Murru) – Djuričić – Lammers (46. Zanoli), Gabbiadini (79. Jesé). Sestavy:

Skorupski – Posch (40. Kiriakopoulos), Lucumi, Sosa, Cambiaso – Schouten (80. Medel), Domínguez (80. N. Moro) – Orsolini, Ferguson, Soriano (C) (66. Aebischer) – Barrow (80. Raimondo). Náhradníci:

Contini, N. Ravaglia – İlkhan, Paoletti, De Luca, Quagliarella, Oikonomou. Náhradníci:

Bardi, F. Ravaglia – Lykogiannis, De Silvestri, Pyyhtiä. Žluté karty:

43. Amione, 45+2. Djuričić, 59. Rincón Žluté karty:

61. Lucumi Rozhodčí: Massimiliano – Alessandro, Domenico