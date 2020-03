Suchý březen. V Itálii se fotbalová liga odehraje bez diváků

Další 4 fotografie v galerii Dezinfekce hlediště stadionu San Paolo v Neapoli. Odvetné utkání semifinále Italského poháru stejně bylo odloženo. | foto: Reuters

dnes 15:18

Fotbal v Itálii se do konce března s největší pravděpodobností odehraje bez diváků. Vyplývá to ze setkání zástupců klubů s ministrem sportu Vincenzem Spadaforou. Zbývá, aby to stvrdila tamní vláda. Důvodem je obava ze šíření koronaviru.

V minulých týdnech bylo kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru odloženo osm prvoligových utkání, která se měla hrát v severní části Itálie včetně nedělního šlágru Juventus - Inter Milán. Když řádí koronavirus: Juventus vs. Inter, odloženo. Další duely rovněž V původním termínu se neodehrají ani semifinálové odvety tamního poháru, v Turíně mezi Juventusem a AC Milán se mělo hrát ve středu, v Neapoli se měl ve čtvrtek představit Inter Milán. Oba duely byly odloženy. Další rozhodnutí je následující: liga teď sice bude pokračovat podle plánu, ale na stadiony nesmějí fanoušci. „Míříme k tomuto rozhodnutí,“ řekl Spadafora novinářům, když opouštěl jednání v Římě. „Liga se hrát bude, ale musíme respektovat současné podmínky a chránit zdraví veřejnosti.“ Fotbalové kluby zatím daly přednost odložení utkání před odehráním zápasů za zavřenými dveřmi. Ale odkládat nelze pořád, ligová sezona musí kvůli červnovému mistrovství Evropy skončit do konce května. Dosud neodehraná utkání by se měla uskuteční v příštím týdnu, čili bez diváků. „Liga bude dodržovat rozhodnutí vlády,“ řekl Paolo Scaroni, prezident AC Milán. Ohrožen je i ragbyový duel Poháru šesti národů na Olympijském stadionu v Římě, kde má Itálie příští sobotu má Anglii. Očekávala se návštěva kolem 60 tisíc fanoušků, z toho dvacet tisíc z Anglie. Itálie je zemí s největším výskytem koronaviru v Evropě. Jen za úterý na Apeninském poloostrově na novou nemoc zemřelo 27 lidí a přibylo dalších 466 nových případů nákazy. A ze severu z oblastí Lombardie, Emilia-Romagna a Benátsko se rozšiřuje. Ve Švýcarsku ligovou soutěž do 23. března dokonce zastavili, pak všude následuje dvoutýdenní reprezentační přestávka.

min Miloslav Novák Autor: