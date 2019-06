Půjde ikona k zemi? San Siro zbouráme, plánují kluby z Milána

„Staré San Siro zbouráme a na jeho místě vyrostou nové stavby,“ pokračoval Scaroni v rozhovoru pro La Gazetta dello Sport.

Nový stadion plánují oba týmy vybudovat společně a stát by měl nejméně 700 milionů eur (téměř 18 miliard korun).

San Siro nicméně oficiálně patří městu. Poslední slovo tak bude mít starosta Beppe Sala, jenž však v dřívějších rozhovorech hlasoval spíš pro modernizaci stávající arény než pro strhnutí staré a vybudování nové.

Inter i AC ale mají svou vizi, rády by zbrusu nový stadion stihly vybudovat nejpozději do roku 2026: čili do zimních olympijských her, o jejichž pořádání Milán usiluje. „Je to obrovsky komplikovaný proces, ale bylo by krásné, kdyby slavnostní zahájení her proběhlo na novém San Siru,“ uvedl Scaroni.

Stadion s osmdesátitisícovou kapacitou stojí v severozápadní části Milána od roku 1926. Původně sloužil jen červenočernému AC, až krátce po válce, v roce 1947, na něm domácí zápasy začal hrát také Inter.



Od začátku osmdesátých nese jméno Giuseppe Meazzy, dvojnásobného mistra světa, který strávil většinu kariéry v modročerném dresu Interu, avšak krátce nastupoval i za AC. Proto mu každý fanouškovský tábor říká jinak: příznivci AC Milán mají ze zjevných důvodů raději označení San Siro.

Slavná aréna hostila několik slavných duelů včetně finále Ligy mistrů (naposledy v roce 2016), je občasným domovem také pro italskou reprezentaci. Během mistrovství světa 1990 se na San Siru hrálo šest zápasů, mimo jiné i čtvrtfinále, v němž Němci vyřadili Československo.