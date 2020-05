Italské plány. Při dalším přerušení může ligu rozhodnout play off

Zvětšit fotografii Aleš Matějů (v popředí) z Brescie a Rodrigo Bentancur z Juventusu bojují o balon. | foto: Reuters

dnes 19:01

Italská liga rozhodla o další strategii. Národní fotbalová federace určila, že soutěž se má dohrát do 20. srpna. Pokud by musela být kvůli šíření koronaviru znovu přerušena, mohla by vyvrcholit systémem play off a play out o udržení. V případě předčasného ukončení Serie A by pořadí týmů určily koeficienty.

Nový ročník nejvyšší soutěže chtějí v Itálii zahájit 1. září, tedy jen o týden později než tuto sezonu. Serie A byla přerušena 9. března, znovu hrát se nezačne minimálně do poloviny června. Odehrát zbývá 12 kol. Tabulku vede Juventus, který usiluje o devátý titul v řadě, o bod před Laziem Řím. Pokračovat mají také druhá a třetí liga a Italský pohár, v němž jsou na programu semifinálové zápasy.