Restart italské ligy obstará 20. června Turín s Parmou

Během šesti týdnů musí týmy zvládnout dvanáct kol, proto je čekají dva zápasy týdně. Liga skončí 2. srpna.

A diváci na tribunách? Zatím nejasno. Jak velkou část kapacity by kluby mohly naplnit, svazové vedení zatím neupřesnilo.

„Doufám, že ještě do konce obnovené sezony alespoň malá část fanoušků bude moci na stadiony přijít. V arénách s 60 tisíci místy přece musí být možné vytvořit pro určité procento prostor. Samozřejmě s nezbytnými opatřeními. To je něco, co si opravdu z celého srdce přeji,“ řekl šéf svazu Gabriele Gravina stanici Radio 24.

Pro obnovenou Serii A platí nařízení, že na stadion bude smět nejvýš 300 lidí. Tribuny proto budou prázdné. Gravina věří, že v červenci by se tento počet mohl zvýšit. Otevření stadionů by podle něj bylo „malou známkou naděje“ pro celou zemi, která patří mezi nejvíce zasažené covidem-19.