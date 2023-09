AS Řím nestačil na AC Milán a stále čeká na první ligovou výhru

Milán poslal do vedení na Olympijském stadionu v deváté minutě z penalty Giroud, krátce po změně stran zvýšil Leao. Po hodině hry oslabil hosty po druhé žluté kartě Tomori. Od 70. minuty zasáhl do hry belgický útočník Lukaku, jenž do AS přišel na hostování z Chelsea. V nastavení jen snížil Spinazzola.

Římský celek, jemuž los v Monaku vedle Slavie přisoudil do skupiny Evropské ligy i Šeriff Tiraspol a Servette Ženeva, prohrál druhé kolo po sobě. Fotbalisty AC Milán od října 2019 neporazil v Serii A poosmé za sebou.

Sassuolo zdolalo Veronu 3:1. Dvěma brankami k tomu přispěl italský reprezentant Berardi, jednou se trefil z pokutového kopu. Domácí vyhráli poprvé v ligové sezoně po dvou prohrách, naopak Hellas nenavázal na předchozí dvě vítězství.

