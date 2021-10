AC Milán využil přesilovku proti Boloni a dostal se do čela italské ligy

Milánský celek šel do vedení v 16. minutě zásluhou Leaa. O čtyři minuty později uviděl červenou kartu Soumaoro. Hosté do konce úvodního dějství zvýšili díky Calabriovi. Jenže po změně stran během 49. až 52. minuty domácí srovnali. Nejprve si dal vlastní gól Ibrahimovic a po něm vyrovnal Barrow. Následně byl však vyloučen Soriano. Boloňa dlouho držela naději na bod, ale v 84. minutě vstřelil vítězný gól Bennacer. V závěru se do správné sítě trefil i Ibrahimovic. Svěřenci trenéra Pioliho vyhráli v Serii A popáté za sebou.

Sassuolo porazilo nováčka z Benátek 3:1. V souboji nováčků se ze tří bodů radovalo Empoli, které na hřišti Salernitany zvítězilo 4:2.

Italská liga KLUB Z V R P S B 1. AC Milán 9 8 1 0 22:9 25 2. Neapol 8 8 0 0 19:3 24 3. Inter Milán 8 5 2 1 23:11 17 4. AS Řím 8 5 0 3 16:9 15 5. Lazio Řím 8 4 2 2 18:13 14 6. Bergamo 8 4 2 2 14:10 14 7. Juventus Turín 8 4 2 2 12:10 14 8. Fiorentina 8 4 0 4 10:12 12 9. Boloňa 9 3 3 3 15:19 12 10. Empoli 9 4 0 5 14:18 12 11. FC Turín 9 3 2 4 12:10 11 12. Sassuolo 9 3 2 4 12:12 11 13. Udine 8 2 3 3 10:12 9 14. Sampdoria Janov 9 2 3 4 13:17 9 15. Hellas Verona 8 2 2 4 17:17 8 16. Benátky 9 2 2 5 7:15 8 17. Spezia 9 2 1 6 11:22 7 18. Cagliari 8 1 3 4 11:17 6 19. FC Janov 9 1 3 5 14:21 6 20. Salernitana 9 1 1 7 8:21 4

US Salernitana 1919 : Empoli FC 2:4 (0:4) Góly:

48. Ranieri

55. Ismajli (vla.) Góly:

2. Pinamonti

11. Cutrone

13. S. Strandberg (vla.)

45+1. Pinamonti Sestavy:

Belec – Aya (46. Zortea), S. Strandberg, Ranieri – Kišrída (46. Obi), Di Tacchio, Kastanos, Jaroszyński – Ribéry (C) – Gondo (46. Bonazzoli), Simy (67. Djurić). Sestavy:

Vicario – Marchizza, Luperto, Ismajli, Stojanović (46. Tonelli) – Henderson (73. Štulac), Ricci, Bandinelli (C) (80. Żurkowski), Haas – Pinamonti (90+3. La Mantia), Cutrone (73. N. Bajrami). Náhradníci:

Fiorillo, Russo – Schiavone, Bonazzoli, Djurić, Zortea, Obi, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. Náhradníci:

Ujkani, Hvalić – Parisi, Fiamozzi, Viti, Tonelli, Štulac, Asllani, Żurkowski, Mancuso, N. Bajrami, La Mantia. Žluté karty:

76. Ranieri Žluté karty:

33. Stojanović, 53. Haas, 86. Marchizza Rozhodčí: Doveri – Lombardo, Moro

US Sassuolo Calcio : Venezia FC 3:1 (1:1) Góly:

37. D. Berardi

50. Henry (vla.)

67. Frattesi Góly:

32. Okereke Sestavy:

Consigli – Toljan, Chiricheş (69. K. Ayhan), G. M. Ferrari, Rogério – Frattesi (83. Müldür), Maxime López – D. Berardi (83. Henrique), Raspadori, Djuričić (28. Traorè) – Scamacca (69. Defrel). Sestavy:

Romero – Haps, Ceccaroni, Svoboda, Ebuehi (68. Mazzocchi) – Kiyine, Ampadu (68. Tessmann), Busio (46. Dor Peretz), Črnigoj (58. Sigurdsson) – Okereke, Henry (58. Forte). Náhradníci:

Pegolo, Satalino – K. Ayhan, Defrel, Goldaniga, Harroui, Kyriakopoulos, Magnanelli, Henrique, Müldür, Peluso, Traorè. Náhradníci:

Mäenpää, Neri – Bjarkason, Caldara, Forte, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Dor Peretz, Schnegg, Sigurdsson, Tessmann. Žluté karty:

78. Rogério Žluté karty:

9. Črnigoj, 39. Henry Rozhodčí: A. Di Martino