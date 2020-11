Sassuolo pouze remizovalo s Udine, v ligové tabulce zůstalo druhé

23:08

Fotbalisté Sassuola v sedmém kole italské ligy remizovali doma s Udine 0:0. Vedle gigantů AC Milán a Juventusu si tak udrželi neporazitelnost a zůstali na druhém místě. Pokud by předposlední celek tabulky zdolali, posunuli by se do čela Serie A.