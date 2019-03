Dvě červené i neproměněná penalta. Neapol ve šlágru s Juventusem padla

Utkání výrazně ovlivnila sporná situace z 25. minuty, kdy domácí brankář Meret vyběhl proti Ronaldovi a za hranicí šestnáctky zastavil útočníka Juventusu skluzem, za což od sudího Rocchiho dostal červenou kartu. Opakovaný záznam ale faul neprokázal.

Kouč Neapole Ancelotti, který v minulosti vedl portugalskou hvězdu, vystřídal nejlepšího střelce týmu Milika a do branky poslal gólmana Ospinu. Následného přímého kopu se místo Ronalda překvapivě ujal Pjanič a ze zhruba 18 metrů zamířil přesně k levé tyči. Oslabená Neapol schytala do konce poločasu ještě jednu ránu, kterou jí hlavou zasadil záložník Can.

Ve druhé půli se ale druhého prohřešku oceněného žlutou kartou dopustil autor první branky Pjanič, který tak rovněž musel předčasně do sprch. Po vyrovnání sil na hřišti snížil v 61. minutě na rozdíl jediné branky Callejon, jenž pohotově zakončil centr Insigneho. Právě sedmadvacetiletý Insigne mohl Neapoli zařídit v závěru vyrovnání, ale z penalty nastřelil pouze levou tyč.

Juventus má na kontě 23 výher z 26 kol, což je nejvíce v historii Serie A. Poslední venkovní duel prohrál Juventus v listopadu 2017 se Sampdorií 2:3.

Neapol inkasovala po pěti ligových utkáních v řadě, kdy udržela čisté konto. Sicilský celek prohrál v domácí soutěži dosud jen čtyřikrát a dvakrát z toho právě s turínským velkoklubem.

Fotbalisté Sampdorie Janov zvítězili ve Ferraře nad Spalem 2:1. Oba jejich góly dal Quagliarella a s 19 brankami se dotáhl na Ronalda. Český záložník Jankto se dostal na hřiště v 59. minutě, kdy ve vítězném mužstvu vystřídal Saponaru.

Fanoušci Spalu zažili v 26. kole Serie A druhé infarktové domácí utkání za sebou. Stejně jako v posledním duelu s Fiorentinou i tentokrát došlo na video, které nakonec neuznalo Spalu gól.

Hrdinou utkání se stal na straně hostů útočník Quagliarella, jenž dal už počtvrté v ročníku dvě branky. Šestatřicetiletý kanonýr dvěma góly v úvodu zápasu zasadil Spalu tvrdou ránu, na kterou domácí zareagovali až ve druhé půli, kdy se trefil Floccari.

Radost na tribunách ale netrvala dlouho, po zhlédnutí videa rozhodčí Pasqua gól kvůli ofsajdu odvolal. Spal se nakonec branky dočkal, ale Kurtičova trefa v nastaveném čase domácím body nepřinesla. Spal nevyhrál už 11 utkání na domácím hřišti v řadě.

Pátou domácí ligovou výhru za sebou si připsali fotbalisté Turína proti poslednímu Chievu, které porazili 3:0. Turínský brankář Salvatore Sirigu překonal klubový rekord Luciana Castellaniho v neprůstřelnosti ze sezony 1976/77, který činil 517 minut. Dvaatřicetiletý gólman nepustil gól už 557 minut.

V posledních pěti domácích duelech nastříleli turínští fotbalisté svým soupeřům deset gólů a ani jednou neinkasovali.

Vítězství proti trápícímu se Chievu přišlo s první brankou domácích až po změně stran. Belotti vystřelil z 25 metrů přesně k pravé tyči a dal první gól od konce prosince. Pro nejlepšího týmového střelce to byla osmá ligová branka v sezoně. V nastavení přidali ještě dva zásahy Rincón a Zaza.

Fotbalisté Atalanty Bergamo se po dvou ligových remízách za sebou radovali ze zisku tří bodů v domácím utkání proti Fiorentině, kterou přehráli 3:1. Atalanta porazila „Fialky“ poprvé od dubna 2012.

Bergamo nevstoupilo do duelu dobře, už ve 3. minuty inkasovalo z kopačky Muriela, jenž se v šestém zápase v dresu Fiorentiny trefil počtvrté. Domácí ale do poločasu utkání otočili góly Iličiče a Gómeze. Po změně stran pojistil tři body prvním gólem v ročníku obránce Gosens.

Udine porazilo doma Boloňu 2:1 a zvýšilo náskok na sestupové pásmo na sedm bodů. Český záložník Jakub Krejčí zůstal pouze na lavičce hostů.

Udine navázalo na předchozí domácí vítězství proti Chievu a i tentokrát vstřelilo úvodní gól zápasu. Z penalty poslal domácí tým do vedení Paul, hosté srovnali díky Palaciovi. Ve druhé půli rozhodl o třech bodech pro Udine čtvrtou ligovou brankou Pussetto.

Janov uhrál na domácím hřišti překvapivou bezbrankovou remízu s předposledním Frosinone. Favorit nedokázal využít početní převahu, ze které těžil od 34. minuty, kdy dostal druhou žlutou kartu záložník Cassata. Domácí sice drželi míč více na kopačkách a soupeře jasně přestříleli, branku však nedali.

Nedělní výsledky 26. kola: FC Turín - Chievo 3:0 (76. Belotti, 90.+2 Rincón, 90.+3 Zaza), FC Janov - Frosinone 0:0, Spal Ferrara - Sampdoria Janov 1:2 (90.+4 Kurtič - 4. a 11. Quagliarella), Udine - Boloňa 2:1 (25. De Paul z pen., 79. Pussetto - 39. Palacio), Bergamo - Fiorentina 3:1 (28. Iličič, 34. Gómez, 59. Gosens - 3. Muriel), Neapol - Juventus Turín 1:2 (61. Callejon - 28. Pjanič, 39. Can).



Italská liga KLUB Z V R P S B 1. Juventus Turín 26 23 3 0 55:16 72 2. Neapol 26 17 5 4 47:20 56 3. AC Milán 26 13 9 4 39:22 48 4. Inter Milán 26 14 5 7 38:22 47 5. AS Řím 26 12 8 6 49:36 44 6. Bergamo 26 12 5 9 54:37 41 7. FC Turín 26 10 11 5 33:22 41 8. Lazio Řím 25 12 5 8 36:27 41 9. Sampdoria Janov 26 11 6 9 43:33 39 10. Fiorentina 26 8 12 6 41:32 36 11. Sassuolo 26 7 10 9 35:41 31 12. FC Janov 26 7 9 10 32:41 30 13. Parma 26 8 6 12 28:40 30 14. Cagliari 26 6 9 11 23:37 27 15. Udine 25 6 7 12 21:32 25 16. Spal Ferrara 26 5 8 13 23:39 23 17. Empoli 26 5 7 14 33:51 22 18. Boloňa 26 3 9 14 20:40 18 19. Frosinone 26 3 8 15 19:49 17 20. Chievo 26 1 10 15 19:51 10

Poznámka: Chievu byly odečteny 3 body za falšování účetnictví.



SSC Neapol : Juventus FC 1:2 (0:2) Góly:

61. Callejón Góly:

28. Pjanić

39. Can Sestavy:

Meret – Malcuit (46. D. Mertens), Nikola Maksimović, Koulibaly, Hysaj – Callejón (78. Ounas), Allan, Ruiz, P. Zieliński – L. Insigne (C), Milik (27. Ospina). Sestavy:

Szczęsny – Cancelo (61. De Sciglio), Bonucci, Chiellini (C), Sandro – Can, Pjanić, Matuidi – Bernardeschi (85. Dybala), Mandžukić (73. Bentancur), Ronaldo. Náhradníci:

Karnezis, Ospina – Ghoulam, Chiricheş, Diawara, Luperto, D. Mertens, Ounas, Verdi, Younes, Rui. Náhradníci:

Pinsoglio, Perin – Bentancur, Barzagli, Cáceres, Kean, Dybala, De Sciglio, Rugani, Spinazzola. Žluté karty:

78. Nikola Maksimović, 86. Koulibaly, 89. Allan Žluté karty:

34. Pjanić, 54. Cancelo, 83. Sandro, 89. Bentancur, 90+1. Dybala Červené karty:

25. Meret Červené karty:

47. Pjanić Rozhodčí: Rocchi – Tonolini, Tegoni

Turín FC : Chievo Verona 3:0 (0:0) Góly:

76. Belotti

90+2. Rincón

90+4. Zaza Góly:

Sestavy:

Sirigu – Izzo, N'Koulou, Moretti – De Silvestri, Meïté (82. Rincón), Lukić (51. Zaza), Ansaldi – Falqué (62. Berenguer), Belotti (C), Baselli. Sestavy:

Sorrentino (C) – Schelotto (18. Depaoli), Bani, Barba, Jaroszyński (74. Andreolli) – Dioussé, N. Rigoni, Giaccherini, Léris – Meggiorini (64. Stępiński), Djordjević. Náhradníci:

Ichazo, Rosati – Berenguer, Bremer, Djidji, Parigini, Singo, Rincón, Zaza. Náhradníci:

Caprile, Šemper – Andreolli, Cesar, Depaoli, Grubac, Kiyine, Piazón, Pucciarelli, Rossettini, Stępiński, Vignato. Žluté karty:

33. Lukić Žluté karty:

68. Dioussé, 73. N. Rigoni, 78. Bani, 86. Stępiński Rozhodčí: La Penna – Rocca, Longo

Atalanta Bergamasca Calcio : ACF Fiorentina 3:1 (2:1) Góly:

28. Iličić

34. A. Gómez

59. Gosens Góly:

3. Muriel Sestavy:

Gollini – Djimsiti, A. Masiello (49. Palomino), Mancini – Castagne, de Roon, Freuler (88. Hateboer), Gosens – Iličić, A. Gómez – D. Zapata (72. Pašalić). Sestavy:

Lafont – Milenković, Pezzella (65. Hugo), Ceccherini (85. Pjaca) – Laurini (65. Bryan Dabo), Veretout, E. Fernandes, Biraghi – Chiesa, Simeone – Muriel. Náhradníci:

Beriša, F. Rossi – Pessina, Palomino, Reca, Hateboer, Barrow, Kulusevski, Ibañez, Pašalić. Náhradníci:

Terracciano, Brancolini – Bryan Dabo, Hancko, Pjaca, Graiciar, Benassi, Nörgaard, Hugo, Mirallas, Gerson. Žluté karty:

35. A. Masiello, 42. Freuler, 69. de Roon, 86. Palomino Žluté karty:

6. Ceccherini, 81. Veretout Rozhodčí: Guida – Galetto, Fiorito

Janov CFC : Frosinone Calcio 0:0 (0:0) Sestavy:

Radu – Biraschi (46. Panděv), Romero, E. Zukanović, Criscito – Lerager, Radovanović, Lazović – A. Sanabria, Bessa, Kouamé (78. Dalmonte). Sestavy:

Sportiello – Goldaniga, Salamon, M. Capuano – Paganini, Chibsah, Viviani (57. Maiello), Cassata, Molinaro – Pinamonti (74. Ciofani), Ciano (89. Gori). Náhradníci:

Marchetti, Jandrei – Sturaro, Günter, Lakićević, Panděv, Rolón, Dalmonte, P. Pereira, Gi. Pezzella. Náhradníci:

Iacobucci – Ciofani, F. Zampano, Maiello, Valzania, Ariaudo, Simič, Trotta, Brighenti, Gori, Beghetto, Sammarco. Žluté karty:

40. E. Zukanović, 75. Kouamé Žluté karty:

22. Cassata, 26. M. Capuano, 82. Ciofani Červené karty:

Červené karty:

34. Cassata Rozhodčí: Mariani – Gori, Prenna

Spal : UC Sampdoria 1:2 (0:2, 1:0) Góly:

90+4. Kurtić Góly:

4. Quagliarella

11. Quagliarella Sestavy:

Viviano – Cionek, Bonifazi, Felipe (83. Antenucci), Fares – Valoti, Schiattarella (55. Murgia), Missiroli, Kurtić – Petagna, Floccari. Sestavy:

Audero – Sala, Colley, J. Andersen, Bereszyński, Linetty – Vieira, Praet (88. Murru), Saponara (59. Jankto) – Quagliarella (69. Defrel) – Gabbiadini. Náhradníci:

A. Gomis – Antenucci, Murgia, Regini, Valdifiori, Vicari, Dickmann, F. Costa, Paloschi. Náhradníci:

Rafael Cabral, Belec – Jankto, Sau, J. Tavares, A. Ferrari, Murru, Defrel. Žluté karty:

71. Fares, 76. Valoti Žluté karty:

73. Vieira, 76. Sala, 90+1. Audero Červené karty:

90+7. Cionek Červené karty: