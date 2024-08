Fotbalisté Juventusu vyhráli nad Veronou a mají jako jediní plný počet bodů

Také Hellas v prvním zápase vyhrál 3:0, a to nad Neapolí, ale dnes doma neskóroval. Vlahovič se poprvé prosadil mezi trojicí soupeřů v 28. minutě a svůj druhý gól srbský útočník vstřelil v 53. minutě z pokutového kopu. To už stanovil konečné skóre, neboť ještě před přestávkou se ve svém druhém duelu za Juventus poprvé trefil jednadvacetiletý Nicoló Savona.

Como po úvodní porážce s Juventusem získalo první bod po návratu po 21 letech do Serie A díky remíze 1:1 v Cagliari. Na Sardinii se dostali do vedení domácí, když ve 44. minutě jednačtyřicetiletého gólmana Pepeho Reinu překonal po dvou hlavičkách domácí Roberto Piccoli. Třiadvacetiletý útočník tak už pátou sezonu za sebou skóroval za různý klub, poté co se v minulých ročnících trefil za Lecce, Empoli, Atalantu Bergamo a Spezii.

Osm minut po přestávce srovnal zblízka rodák z Coma Patrick Cutrone a zajistil týmu trenéra Cesca Fábregase první bod. Španělský trenér na závěrečné desítky minut poslal na hřiště i nové posily Sergiho Roberta a Nica Paze, které ambiciózní klub získal v minulých dnech.

Český záložník Jakub Jankto v předchozím bezbrankovém utkání Cagliari proti AS Řím v sestavě kvůli nemoci chyběl, dnes se z lavičky na hřiště nedostal.

Hellas Verona Hellas Verona : Juventus FC Juventus FC 0:3 (0:2) Góly:

Góly:

28. Vlahović

39. Savona

53. Vlahović Sestavy:

Montipò – Magnani (56. Frese), Tchatchoua, Coppola – Suslov, Belahyane, Lazović (64. Harroui), Dawidowicz – Duda (85. Silva), Livramento (56. Alidou), Mosquera (56. Tengstedt). Sestavy:

Di Gregorio – Gatti (85. Danilo), Bremer, Savona (77. Kalulu) – Cambiaso (85. Anghelè), Locatelli, Fagioli, Cabal (77. Rouhi) – Yıldız, Vlahović, Mbangula (69. Luiz). Náhradníci:

Perilli, Berardi – Okou, Tavşan, Kastanos, Mitrović, Ghilardi, Faraoni, Corradi, Cissé. Náhradníci:

Pinsoglio, Perin – McKennie. Žluté karty:

52. Tchatchoua, 52. Duda Žluté karty:

Rozhodčí: Giua – Bresmes, Rossi