Italská liga chce začít před diváky, Bergamo a Inter mají delší pauzu

Funkcionáři doufají, že by kluby po schválení nových pravidel mohly využít až 30 procent kapacity stadionů. Předpokladem by dál bylo zachovávání odstupů, fanoušci by byli do jednotlivých sektorů hlediště vpuštěni až po změření teploty a pouze s rouškou. Na milánské San Siro by za takových podmínek mohlo přijít až 26 000 diváků.

Svaz zároveň požádal před novou sezonou i o zmírnění testovacích protokolů pro hráče. Pravidelné testování všech fotbalistů každé čtyři dny je podle funkcionářů dlouhodobě neúnosné.

Hráči Interu Milán a Bergama zahájí sezonu o týden později než ostatní týmy. Vedení soutěže vyhovělo jejich žádosti a umožní jim odložit úvodní zápasy Serie A, aby měly oba kluby, které ještě v srpnu hrály v evropských pohárových soutěžích, čas na regeneraci a přípravu.

Uplynulý ročník Serie A, kterou stejně jako veškeré další sportovní dění přerušila pandemie koronaviru, se dohrál 2. srpna. Inter Milán ale pokračoval v Evropské lize a 21. srpna nastoupil k finále, v němž podlehl Seville 2:3. Bergamo vypadlo 12. srpna ve čtvrtfinále Ligy mistrů s pozdějším finalistou Paris Saint Germain (1:2).