Bývalý kouč Žižkova běsnil v Itálii. Soupeři dal hlavičku a dostal trest

Za své chování obdržel Favarin, který před šesti lety krátce působil ve druholigovém Žižkově, pětiměsíční zákaz činnosti, zmešká tedy zbytek sezony.

Šedesátiletý kouč ztratil nervy v závěru nedělního střetnutí Serie C navzdory tomu, že jeho mužstvo v polovině šestiminutového nastavení dokázalo srovnat na 2:2. Favarin během potyčky u postranní čáry napochodoval ke Gaetanu Mancinovi a důraznou hlavičkou ho poslal na trávu.

Lucchese coach Giancarlo Favarin given five-month ban for this on Alessandria assistant after weekend Serie C game pic.twitter.com/btXvsPhHYB