Fotbal je poslední naděje. Sezonu musíme dohrát, říká šéf Serie A

„I kdybychom měli sezonu dohrát až v červenci, musíme,“ sdělil italské televizní stanici Telelombardia.



Ze Serie A, která je oficiálně pozastavena do 3 dubna, ale pokračovat se pravděpodobně nebude ještě několik týdnů poté, zbývá většině klubů odehrát dvanáct zápasů, některým třináct. Nedokončená je také pohárová soutěž Coppa Italia, ve níž jsou ještě na programu odvety semifinále a pak samotné finále.

Co bude dál?

„Musíme doufat, že na rozehranou sezonu navážeme třetího května,“ řekl Gravina. „A když se to nepovede, začneme později. Sezonu ale dokončit musíme, cokoli jiného by navíc znamenalo pro celou soutěž obrovskou finanční ztrátu, bavíme se o částce okolo 700 milionů euro.“

Gabriele Gravina, prvního muž italského fotbalu.

Nový kalendář pro italskou ligu řešily jednotlivé kluby během pondělní videokonference, kdy ještě nebylo potvrzené, že UEFA odloží letní mistrovství Evropy.



V takovém případě by připadalo v úvahu dokončení sezony pomocí play off o titul a play out o sestup.

„Teď ale chceme dohrát ročník kompletně a v ideálním případě do konce června. A kdyby se to nepodařilo, budeme pokračovat třeba až do konce července. To je nejzazší termín,“ prohlásil Gravina.

Itálie zůstává nejhůře zasaženou evropskou zemí. Počet infikovaných novou nemocí COVID-19 už přesáhl 35 tisíc lidí a počet obětí vzrostl ve středu (18. března) za pouhých 24 hodin o 475 na hrozivých 2978.

I proto slova o pokračování italské ligy v současné chvíli znějí poněkud utopicky. Nebo ne?

„Nepřestáváme doufat,“ ujišťuje Gravina. „Jestliže postavíme fotbal zpátky na nohy, znamená to, že celá země ten zatracený virus porazila.“

A to by si všichni přáli.