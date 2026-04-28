Ťuk ťuk: Nařiďte penaltu! Itálie řeší další skandál, točí se kolem šéfa rozhodčích

Tak jako před dvaceti lety, kdy mohutný skandál s ovlivňováním výsledků dokonce spláchl mocný Juventus Turín do druhé ligy.
Jenže tenkrát si fanoušci měli čím spravit náladu, protože po pár týdnech reprezentace dovezla zlato ze světového šampionátu v Německu.
Teď není kde brát. Ostuda střídá ostudu. Leccos nasvědčuje tomu, že se rozjíždí další špinavá kauza, v čele s šéfem komise rozhodčích Gianlucou Rocchim.
Možná vás překvapí, že podle vyšetřovatelů všechno začalo docela nevinně: zaklepáním na okno.
Pískal finále Ligy mistrů i Evropské ligy, Italové ho vybrali dokonce i do síně slávy. Když nastupoval, doufali, že udělá pořádek.