Isak dál bojuje s Newcastlem. Porušili jste slib, stěžuje si hráč. Klub ho prodat odmítá

Je to zatím fotbalová sága roku 2025.
Isak se přes léto připravoval ve Španělsku se svým bývalým klubem ze San Sebastianu. Nezúčastnil se letního turné Newcastlu po Asii a dosud se nepřipojil ke zbytku týmu.
„Zůstává součástí rodiny a rádi ho přivítáme zpět, až na to bude opět připravený,“ oznámili zástupci anglického klubu ve svém nejnovějším prohlášení.
Tím reagovali na ostrá slova samotného Isaka, který nechával až do úterního večera veškeré novinářské otázky bez odpovědi a před veřejností se skrýval.
Neobjevil se ani na galavečeru PFA, což je anglická Asociace profesionálních fotbalistů. V manchesterské opeře byl společně s dalšími hvězdami Premier League zvolen do ideální jedenáctky uplynulé sezony.
V prestižní anketě hlasují samotní hráči.
„A já si moc vážím, že mě mí kolegové tímto způsobem ocenili,“ vzkázal pětadvacetiletý Švéd přes sociální sítě. „Vzhledem k tomu, co se kolem mé osoby nyní děje, by však nebylo vhodné, abych se slavnostního ceremoniálu účastnil.“
Druhý nejlepší střelec minulého ročníku Premier League, který v nejvyšší anglické soutěži nasázel za poslední tři roky 54 gólů, zůstává stranou dění.
Touží po přestupu do mistrovského Liverpoolu, jehož první nabídku ve výši 110 milionů liber (v přepočtu přes tři miliardy korun) Newcastle před devatenácti dny odmítl.
Od té doby je ticho. Alespoň na trhu.
„Dlouhou dobu jsem mlčel, což ostatním umožnilo tlačit do popředí jejich vlastní příběh a verzi událostí. Spoustu lidí přitom nemá tušení, na čem jsme se s klubem za zavřenými dveřmi doopravdy domluvili a shodli,“ řekl Isak. „Realita je taková, že Newcastle znal můj postoj s dostatečným předstihem. Dostal jsem slib. A ve chvíli, kdy jsou sliby porušeny, se vytrácí vzájemná důvěra a vztah už nemůže dál pokračovat.“
Isak trvá na tom, že v černobílých barvách Newcastlu už nikdy nenastoupí.
Klub namítá: „Alex zůstává naším hráčem, má platný kontrakt a ani jednou mu nikdo z klubu nepřislíbil, že může letos v létě Newcastle opustit.“
A teď si vyberte.
„Změna je v zájmu všech, nejenom v tom mém,“ přesvědčuje Isak. „Nejlepší hráče týmu chceme udržet, i když máme pochopení pro jejich touhy a přání. Už v minulých dnech jsme dali jednoznačně najevo, že podmínky pro Isakův odchod splněny nebyly,“ stojí v prohlášení klubu.
Takže?
Aby Newcastle, klub vlastněný saúdskoarabským veřejným investičním fondem PIF, Isaka skutečně pustil, bude muset zájemce pokořit přestupový rekord Premier League.
|
Dvacet klubů, dvacet příběhů. Vrací se anglická liga: Obhájí Liverpool? A co Češi?
Ten stanovil Liverpool před pár týdny, kdy si z Leverkusenu pořídil německého reprezentanta Floriana Wirtze také za přibližně 116 milionů liber. Peníze by klub podle zákulisních informací měl mít i na Isaka, ale je otázkou, jestli ho chce do už tak nabitého kádru každopádně získat.
V úvodním kole se předvedl jiný nový útočník Hugo Ekitiké, který na Anfield Road zamířil z Frankfurtu za skoro 80 milionů liber. Proti Bournemouthu (4:2) měl bilanci 1+1 a naznačil, že se Liverpool bez Isaka obejde.
Newcastle mezitím svou hvězdu v úvodním utkání sezony logicky využít nemohl a na Aston Ville remizoval 0:0, neboť mu právě spolehlivý střelec scházel. Poohlíží se sice jinde (Wissa z Brentfordu? Strand Larsen z Wolverhamptonu?), jenže zatím neúspěšně.
I proto tenhle letní přestupový příběh ani zdaleka nekončí.
Isak ho rozepsal ve chvíli, kdy má v klubu platný kontrakt až do roku 2028. Riskuje všechno včetně mistrovství světa, na kterém Švédové příští léto nechtějí chybět.
Přesvědčoval, že za Newcastle nebude na podzim hrát ani v případě, že se přestup nakonec nevyřeší a on v St James’ Parku zůstane. Umíte si něco takového vůbec představit?
Transferové okno se na Ostrovech zavírá prvního září.