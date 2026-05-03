S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League

Byla to ve městě se zhruba 130 tisíci obyvatel na východě Anglie v sobotu velká párty.
Už před začátkem zápasu s Queen Park Rangers se do ulic vydaly davy fanoušků. Autobus s hráči musel cestou na stadion Portman Road jet krokem a proplétat se hustým modrým dýmem. Doprovázela ho policejní eskorta.
Počty byly před posledním kolem této sezony druhé anglické ligy jasné. Pokud Ipswich zvítězí, skončí ve 24členné tabulce druhý a z Championship se znovu posune o patro výš, do nejslavnější soutěže světa.
Jenže v případě zaváhání hrozilo, že mu poslední přímé postupové místo vyfoukne Millwall, který číhal jen o bod zpátky.
Žádná nervozita ale na domácích favoritech patrná nebyla. Už v deváté minutě nad QPR vedli 2:0, před koncem přidali ještě třetí gól a krátce nato mohla euforie propuknout naplno.
Mocně si ji vychutnával i Sheeran. V modré záplavě na hřišti se ochotně fotil s fanoušky, v šatně s členy týmu společně zpíval svůj první velký hit The A Team.
„V Ipswichi a Suffolku (hrabství, kde se město nachází) se podobné věci moc často nedějí, takže když už se něco takového povede, je to úžasné,“ líčil v rozhovoru pro BBC. „Pozvedá to ducha všech zdejších lidí.“
Sám Sheeran se v Suffolku narodil a dodnes tam žije. Fotbalovému Ipswichi proto odmala fandí, od roku 2021 ho sponzoruje a od srpna 2024 v něm vlastní 1,4 procenta akcií.
V právě skončené sezoně už ale nebyl hlavní „tváří“ dresů, svou koncertní šňůru Mathematics Tour nahradil menší reklamou na rukávu. Medvěd se na něm mračí přes obrys papriky, což je – světě div se – logo Sheeranovy kolekce pálivé omáčky Tingly Ted’s.
„Podporoval jsem klub už v nižších soutěžích a bylo pro mě splněným snem být vepředu na dresu v Premier League. Chtěl jsem nějaké zapojení i dál a tohle mi přišlo jako skvělá možnost,“ vysvětlil poměrně razantní změnu 35letý držitel čtyř cen Grammy.
„On je úplně normální týpek, který je při svém nabitém programu rád, že se vrátí domů, do Suffolku. Má rád obyčejné věci jako ostatní kluci,“ říkal o Sheeranovi český brankář Václav Hladký, který byl jednou z opor Ipswiche před dvěma lety, kdy klub postoupil do Premier League po dlouhých 22 letech.
Loni ale po jediném roce mezi elitou zase spadl do Championship. Musel se tak opět protloukat soutěží, o které se říká, že je jednou z nejnáročnějších na světě. A znovu dokázal sezonu zakončit na druhé pozici, o jedenáct bodů za suverénním Coventry.
„Tohle byl asi nejtěžší postup,“ ohlížel se trenér Kieran McKenna, jenž tým dovedl už v sezoně 2022/2023 ze třetí ligy do Championship a pak byl u také u šťastných i smutných prožitků s Premier League.
„Museli jsme k tomu dorůst. Nemůžete být hned parta se skvělým charakterem a odolností, když se poprvé sejdete na konci srpna. Že jsme prohráli jen jeden z patnácti posledních zápasů, ukazuje, jak nám to na konci všechno zaklaplo dohromady,“ pokračoval v hodnocení teprve 39letý severoirský kouč.
V létě mu do sestavy přišlo jedenáct nových tváří. A chvíli trvalo, než se tým sehrál. Projde v nejbližších týdnech a měsících další přestavbou, aby v Premier League obstál lépe než v minulé sezoně, v níž skončil předposlední jen s 22 body?
Tehdy McKenna sázel na osvědčené jádro, které vydřelo překvapivý úspěch v Championship, byť například český brankář Hladký chyběl.
Ukázalo se, že to v enormní konkurenci nestačí.
Ze současné sestavy by proti Arsenalu, Liverpoolu či Manchesteru City mohli obstát například obránce O’Shea, jenž mimochodem v březnu odehrál za Irsko celé utkání v baráži o mistrovství světa proti Česku.
Ve středu hřiště operuje Chilan Núňez, v ideálním věku kolem 25 let jsou Angličané Philogene, Davis, Greaves a Clark, jenž byl se šestnácti góly nejlepším střelcem mužstva v sezoně.
Pokud ale chcete dres Ipswiche s tím vůbec nejznámějším jménem, na jejich fanshopu musíte zvolit číslo 17. Právě to má vyhrazeno Sheeran.
Loni v létě na stadionu Portman Road koncertoval, od letošního srpna tam bude sledovat nejlepší fotbalovou ligu světa.