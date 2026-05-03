S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League

Stanislav Kučera
  12:09
Navzdory prosbám, ať fanoušci zůstanou na tribunách, se po závěrečném hvizdu vyvalila na hřiště modrá vlna. Třicet tisíc diváků jásalo, že Ipswich se po roční pauze opět vrací do fotbalové Premier League. Mezi hloučky nadšenců se radoval i Ed Sheeran: jeden z nejznámějších zpěváků současnosti je zapáleným příznivcem a také minoritním vlastníkem tradičního klubu s koněm ve znaku.
Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League.

Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League. | foto: Reuters

Fanoušci Ipswiche slaví postup svého týmu do Premier League.
Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League.
Fanoušci Ipswiche slaví postup svého týmu do Premier League.
Fanoušci Ipswiche slaví postup svého týmu do Premier League.
7 fotografií

Byla to ve městě se zhruba 130 tisíci obyvatel na východě Anglie v sobotu velká párty.

Už před začátkem zápasu s Queen Park Rangers se do ulic vydaly davy fanoušků. Autobus s hráči musel cestou na stadion Portman Road jet krokem a proplétat se hustým modrým dýmem. Doprovázela ho policejní eskorta.

Počty byly před posledním kolem této sezony druhé anglické ligy jasné. Pokud Ipswich zvítězí, skončí ve 24členné tabulce druhý a z Championship se znovu posune o patro výš, do nejslavnější soutěže světa.

Fanoušci Ipswiche slaví postup svého týmu do Premier League.

Jenže v případě zaváhání hrozilo, že mu poslední přímé postupové místo vyfoukne Millwall, který číhal jen o bod zpátky.

Žádná nervozita ale na domácích favoritech patrná nebyla. Už v deváté minutě nad QPR vedli 2:0, před koncem přidali ještě třetí gól a krátce nato mohla euforie propuknout naplno.

Mocně si ji vychutnával i Sheeran. V modré záplavě na hřišti se ochotně fotil s fanoušky, v šatně s členy týmu společně zpíval svůj první velký hit The A Team.

„V Ipswichi a Suffolku (hrabství, kde se město nachází) se podobné věci moc často nedějí, takže když už se něco takového povede, je to úžasné,“ líčil v rozhovoru pro BBC. „Pozvedá to ducha všech zdejších lidí.“

Sám Sheeran se v Suffolku narodil a dodnes tam žije. Fotbalovému Ipswichi proto odmala fandí, od roku 2021 ho sponzoruje a od srpna 2024 v něm vlastní 1,4 procenta akcií.

V právě skončené sezoně už ale nebyl hlavní „tváří“ dresů, svou koncertní šňůru Mathematics Tour nahradil menší reklamou na rukávu. Medvěd se na něm mračí přes obrys papriky, což je – světě div se – logo Sheeranovy kolekce pálivé omáčky Tingly Ted’s.

„Podporoval jsem klub už v nižších soutěžích a bylo pro mě splněným snem být vepředu na dresu v Premier League. Chtěl jsem nějaké zapojení i dál a tohle mi přišlo jako skvělá možnost,“ vysvětlil poměrně razantní změnu 35letý držitel čtyř cen Grammy.

„On je úplně normální týpek, který je při svém nabitém programu rád, že se vrátí domů, do Suffolku. Má rád obyčejné věci jako ostatní kluci,“ říkal o Sheeranovi český brankář Václav Hladký, který byl jednou z opor Ipswiche před dvěma lety, kdy klub postoupil do Premier League po dlouhých 22 letech.

Loni ale po jediném roce mezi elitou zase spadl do Championship. Musel se tak opět protloukat soutěží, o které se říká, že je jednou z nejnáročnějších na světě. A znovu dokázal sezonu zakončit na druhé pozici, o jedenáct bodů za suverénním Coventry.

„Tohle byl asi nejtěžší postup,“ ohlížel se trenér Kieran McKenna, jenž tým dovedl už v sezoně 2022/2023 ze třetí ligy do Championship a pak byl u také u šťastných i smutných prožitků s Premier League.

S Ipswichem jásá i Sheeran. Hráči mu v šatně zpívali jeho hit, teď plánují party

„Museli jsme k tomu dorůst. Nemůžete být hned parta se skvělým charakterem a odolností, když se poprvé sejdete na konci srpna. Že jsme prohráli jen jeden z patnácti posledních zápasů, ukazuje, jak nám to na konci všechno zaklaplo dohromady,“ pokračoval v hodnocení teprve 39letý severoirský kouč.

V létě mu do sestavy přišlo jedenáct nových tváří. A chvíli trvalo, než se tým sehrál. Projde v nejbližších týdnech a měsících další přestavbou, aby v Premier League obstál lépe než v minulé sezoně, v níž skončil předposlední jen s 22 body?

Tehdy McKenna sázel na osvědčené jádro, které vydřelo překvapivý úspěch v Championship, byť například český brankář Hladký chyběl.

Ukázalo se, že to v enormní konkurenci nestačí.

Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League.
Fanoušci Ipswiche slaví postup svého týmu do Premier League.

Ze současné sestavy by proti Arsenalu, Liverpoolu či Manchesteru City mohli obstát například obránce O’Shea, jenž mimochodem v březnu odehrál za Irsko celé utkání v baráži o mistrovství světa proti Česku.

Ve středu hřiště operuje Chilan Núňez, v ideálním věku kolem 25 let jsou Angličané Philogene, Davis, Greaves a Clark, jenž byl se šestnácti góly nejlepším střelcem mužstva v sezoně.

Pokud ale chcete dres Ipswiche s tím vůbec nejznámějším jménem, na jejich fanshopu musíte zvolit číslo 17. Právě to má vyhrazeno Sheeran.

Loni v létě na stadionu Portman Road koncertoval, od letošního srpna tam bude sledovat nejlepší fotbalovou ligu světa.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

35. kolo

Bournemouth vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
3.5. 15:00
  • 1.63
  • 4.29
  • 5.37
Manchester United vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
3.5. 16:30
  • 2.39
  • 3.66
  • 2.98
Aston Villa vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
3.5. 20:00
  • 2.16
  • 3.75
  • 3.36
Chelsea vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
4.5. 16:00
  • 1.66
  • 4.17
  • 4.93
Everton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.5. 21:00
  • 6.30
  • 4.74
  • 1.48

36. kolo

Liverpool vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
9.5. 13:30
  • 1.88
  • 4.01
  • 3.55
Fulham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:00
  • 2.53
  • 3.67
  • 2.52
Sunderland AFC vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:00
  • 3.88
  • 3.66
  • 1.88
Brighton vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:00
  • 1.32
  • 5.34
  • 8.26
Manchester City vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
9.5. 18:30
  • 1.35
  • 5.23
  • 7.51
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

35. kolo

34. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 35 23 7 5 67:26 76
2. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 34 17 10 7 60:46 61
4. LiverpoolLiverpool 34 17 7 10 57:44 58
5. Aston VillaAston Villa 34 17 7 10 47:42 58
6. BrentfordBrentford 35 14 9 12 52:46 51
7. BrightonBrighton 35 13 11 11 49:42 50
8. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
9. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
10. FulhamFulham 35 14 6 15 44:49 48
11. EvertonEverton 34 13 8 13 41:41 47
12. Sunderland AFCSunderland 35 12 11 12 37:46 47
13. Newcastle UnitedNewcastle 35 13 6 16 49:51 45
14. Crystal PalaceCrystal Palace 33 11 10 12 36:39 43
15. Leeds UnitedLeeds 35 10 13 12 47:52 43
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. West HamWest Ham 35 9 9 17 42:61 36
18. TottenhamTottenham 34 8 10 16 43:53 34
19. Burnley FCBurnley 35 4 8 23 35:71 20
20. WolverhamptonWolves 35 3 9 23 25:63 18

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

ONLINE: Teplice - Slovácko 0:0, hosté potřebují body, domácí se mohou uklidnit

Sledujeme online
John Auta (vlevo) v dresu Teplic stíhá Daniela Tetoura ze Slovácka.

Na závěr základní části prohráli důležitý zápas s Duklou, teď to fotbalisté Slovácka chtějí odčinit. Na úvod skupiny o záchranu hrají proti Teplicím. Utkání má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete...

3. května 2026  12:30

S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League

Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League.

Navzdory prosbám, ať fanoušci zůstanou na tribunách, se po závěrečném hvizdu vyvalila na hřiště modrá vlna. Třicet tisíc diváků jásalo, že Ipswich se po roční pauze opět vrací do fotbalové Premier...

3. května 2026  12:09

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly

Za postranní čárou už bylo nachystané jeho střídání. Ale ještě než Tomáš Poznar odešel ze hřiště, stihl se prosmýknout obranou Dukly a mazácky podél gólmana zavěsil. Fotbalistům Zlína zajistil...

3. května 2026  11:05

Hořké jubileum. Messi ve stém utkání za Miami skóroval, jeho tým ztratil náskok 3:0

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Argentinský fotbalista Lionel Messi musel v jubilejním zápase za Miami strávit hořkou porážku. Při 100. soutěžním startu v dresu Interu se světový šampion zapsal i mezi střelce, ale týmu z Floridy v...

3. května 2026  10:51

Jedlička: V Baníku je mi dobře, chci tady zůstat. Chápu, že na nás fanoušci bučeli

Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Brankář Martin Jedlička přišel do Baníku Ostrava v zimní pauze na hostování z Plzně. A byť s týmem bojuje o záchranu v nejvyšší domácí soutěži, přeje si v klubu zůstat i příští sezonu. Neodradily ho...

3. května 2026

Zbrojovku hnal za rekordem dvougólový Vachoušek. Poprvé od trestu pálil Žitný

Patrik Žitný skóruje v zápase proti Ústí nad Labem (2. května 2026)

Postup mají jistý, teď brněnský trenér Martin Svědík míří na bodový rekord druhé fotbalové ligy. V cestě mu v domácím duelu stál rozjetý ústecký Viagem s jednou z nejlepších ofenziv v soutěži,...

3. května 2026  7:30

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

2. května 2026  21:09,  aktualizováno  3. 5. 7:26

Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský není spokojený s výrokem rozhodčího v zápase...

Už za týden může být jasno. Navíc v utkání s největším rivalem. Když slávističtí fotbalisté v nadstavbovém derby porazí Spartu, obhájí ligový titul. „Je to příjemný bonus, ale samozřejmě i kdyby...

3. května 2026

Otáčím kormidlo. Mihálik překonal zranění i kritiku a přiblížil Hradec evropskému snu

Premium
Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Když před osmi lety odklepl fotbalový Jablonec jeho přestup do Nizozemska, otevírala se před Ondřejem Mihálikem nová výzva. Jenže přišlo vážné zranění a vysněná štace v Alkmaaru se smrskla na dva...

3. května 2026

Fotbalisté Porta po čtyřech letech slaví zisk titulu. Za sezonu dostali jen 15 gólů

Hráči Porta slaví zisk portugalského titulu.

Fotbalisté Porta po čtyřech letech ovládli portugalskou ligu. Po sobotním vítězství v domácím utkání 32. kola nad Alvercou (1:0) mají devítibodový náskok na druhou Benficu Lisabon. Oběma týmům...

2. května 2026  23:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slovan Bratislava je poosmé v řadě vítěz slovenské ligy. Kmotrík: Musíme být kritičtí

Euforie v Bratislavě. Klubový boss Ivan Kmotrík mladší objímá jednu z hvězd...

Fotbalisté Slovanu Bratislava získali poosmé za sebou slovenský titul. Další obhajobu završili v sobotu večer domácí výhrou 1:0 nad druhou Dunajskou Stredou. Tým z hlavního slovenského města získal...

2. května 2026  22:49

Šílenost, nechápal kouč Liberce zákrok Mosese. Žluté karty? Pojďme radši dál

Liberecký trenér Radoslav Kováč se rozčiluje během utkání v Karviné.

Jeho tým dohrával v deseti, přesto doma Slavii zle zatápěl. Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč po prohře 1:2 s favoritem na úvod nadstavbové skupiny o titul litoval dvou inkasovaných gólů...

2. května 2026  22:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.