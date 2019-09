Inter porazil Lazio a bez ztráty vede italskou ligu, AS Řím poprvé padl

Inter sice na úvod Ligy mistrů doma se Slavií remizoval 1:1, ale v Serii A zůstává stoprocentní. Vítězství nad Laziem zařídil ve 23. minutě Danilo D’Ambrosio přesnou hlavičkou. „Nerazzurri“ pak několika dobrými zákroky podržel brankář Samir Handanovič. Svěřenci Antonia Conteho počtvrté z pěti kol vyhráli bez inkasované branky.

Boloňa s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v sestavě remizovala 0:0 na stadionu FC Janov. Krejčí nastoupil na pozici levého obránce a poprvé v tomto ročníku absolvoval celých 90 minut.

Bergamo zvítězilo na hřišti AS Řím 2:0 a po třetí výhře v sezoně poskočilo na třetí místo neúplné tabulky. AS utrpěl první porážku v ročníku a je šestý. Atalanta rozhodla až v závěrečné dvacetiminutovce. První gól na Stadio Olimpico dal v 71. minutě střídající Duván Zapata, který je se čtyřmi brankami druhým nejlepším střelcem Serie A. Těsně před koncem pojistil výhru účastníka Ligy mistrů Marten de Roon. AS klopýtnul po třech soutěžních výhrách po sobě, během kterých nastřílel 10 gólů.



Neapol doma překvapivě podlehla Cagliari 0:1 a v tabulce je čtvrtá. Třetí ligové vítězství v řadě a průběžnou pátou pozici hostům vystřelil střídající Lucas Castro v 87. minutě. Krátce poté byl neapolský obránce Kalidou Koulibaly vyloučen za protesty.

Italská fotbalová liga - 5. kolo: AS Řím - Bergamo 0:2 (71. D. Zapata, 90. De Roon), FC Janov - Boloňa 0:0, Fiorentina - Sampdoria Janov 2:1 (31. Pezzella, 57. Chiesa - 79. Bonazzoli), Inter Milán - Lazio Řím 1:0 (23. D’Ambrosio), Neapol - Cagliari 0:1 (87. Castro), Parma - Sassuolo 1:0 (90.+5 vlastní Búrabíja), Spal Ferrara - Lecce 1:3 (17. Di Francesco - 11. a 73. Mancosu obě z pen., 47. Calderoni).



AS Řím : Atalanta Bergamasca Calcio 0:2 (0:0) Góly:

71. D. Zapata

90. de Roon Sestavy:

Pau López – Spinazzola (55. Juan Jesus), Smalling, Fazio (76. N. Kalinić), Kolarov – Cristante, Veretout – Zaniolo (65. Mchitarjan), Lorenzo Pellegrini, Florenzi – Džeko.

Gollini – Tolói, Kjaer, Palomino – Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne – Malinovskyj (79. Gosens) – Iličić (60. D. Zapata), A. Gómez (88. Pašalić). Náhradníci:

Mirante, Fuzato – Mchitarjan, Antonucci, Juan Jesus, Santon, Pastore, Kluivert, N. Kalinić, Diawara. Náhradníci:

Sportiello, F. Rossi – Gosens, Ibañez, Arana, Barrow, Djimsiti, Pašalić, A. Masiello, D. Zapata. Žluté karty:

40. Zaniolo, 89. Juan Jesus

25. Kjaer Rozhodčí: Massimiliano Irrati – Matteo Passeri, Luca Mondin

SSC Neapol : Cagliari Calcio 0:1 (0:0) Góly:

88. L. Castro Sestavy:

Meret – Di Lorenzo, Manolas, Nikola Maksimović (46. Koulibaly), Rui – Callejón, Allan, P. Zieliński, L. Insigne (C) (74. Milik) – Lozano (66. F. Llorente), D. Mertens. Sestavy:

Olsen – Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis – Nández, Ch. Oliva, Rog (72. L. Castro) – Ionita – João Pedro (C) (90+1. Ceppitelli), Simeone (74. Cerri). Náhradníci:

Ospina – Elmas, Hysaj, Malcuit, Gaetano, Luperto, F. Llorente, Koulibaly, Ruiz, Milik, Younes, Ghoulam. Náhradníci:

Rafael, Aresti – Birsa, L. Castro, Cigarini, Deiola, Pellegrini, Mattiello, Cerri, Pinna, Ceppitelli, Walukiewicz. Žluté karty:

37. Allan

30. Rog Červené karty:

Rozhodčí: Di Bello – Schenone, De Meo

Inter Milán : S. S. Lazio 1:0 (1:0) Góly:

23. D'Ambrosio

Handanovič (C) – Godín, de Vrij, Škriniar – D'Ambrosio, Barella, Brozović, Vecino (57. Sensi), Biraghi – Politano (77. Lautaro Martínez), R. Lukaku (83. Alexis Sánchez). Sestavy:

Strakoša (C) – Luiz Felipe, Acerbi, Bastos – Lazzari, S. Milinković-Savić (73. Valon Beriša), Parolo, Alberto (65. Lucas Leiva), Jony – F. Caicedo (53. Immobile), Correa. Náhradníci:

D. Padelli – Gagliardini, Sensi, Lautaro Martínez, Alexis Sánchez, Asamoah, Ranocchia, Dimarco, Valero, Lazaro, Bastoni, Candreva. Náhradníci:

Guerrieri, Proto – J. Lukaku, Patric, Valon Beriša, Lucas Leiva, Immobile, Lulić, Cataldi, Adekanye, Vavro, Marušić. Žluté karty:

45+2. D'Ambrosio, 90. Lautaro Martínez

32. Alberto, 73. Bastos, 81. Parolo Rozhodčí: Maresca – Alassio, Paganessi

Spal : US Lecce 1:3 (1:1) Góly:

11. Mancosu

47. Calderoni

73. Mancosu Sestavy:

Beriša – Vicari, Cionek, Felipe (56. Igor) – Reca (77. Valoti), Kurtić, Murgia, Missiroli, Di Francesco (57. Espeto) – Floccari (C), Petagna. Sestavy:

Gabriel – Rispoli, Lucioni, Rossettini, Petriccione – Calderoni, Tabanelli, Mancosu (C), Majer (74. Imbula) – Babacar (68. Šachov), Falco (84. La Mantia). Náhradníci:

Letica, Thiam – Cannistrà, Igor, M. Janković, Moncini, Paloschi, Sala, Espeto, Tomović, Valdifiori, Valoti. Náhradníci:

Vigorito – Benzar, Dubickas, Dumančić, Gallo, Imbula, La Mantia, Lo Faso, Meccariello, Riccardi, Šachov, Vera. Žluté karty:

6. Babacar, 34. Calderoni Rozhodčí: Rocchi G. (ITA)

Parma Calcio 1913 : US Sassuolo Calcio 1:0 (0:0) Góly:

90+5. Bourabia (vla.)

Sepe – Darmian, Iacoponi, Alves (C), Gagliolo – Barillà, Hernani, Scozzarella (67. Brugman) – Kulusevski (88. Sprocati), Inglese (78. Cornelius), Gervinho. Sestavy:

Consigli – Toljan, Chiricheş, G. M. Ferrari, Müldür – Locatelli (46. Traorè), Obiang, Magnanelli (85. Bourabia) – D. Berardi (C), Boga (67. Defrel), Caputo. Náhradníci:

Colombi, Alastra – Dermaku, Laurini, Gi. Pezzella, Brugman, Sprocati, Karamoh, Cornelius. Náhradníci:

Pegolo – Marlon, Peluso, Romagna, Kiriakopoulos, Tripaldelli, Duncan, Traorè, L. Mazzitelli, Bourabia, Raspadori, Defrel. Žluté karty:

20. Gervinho, 89. Gagliolo, 90+3. Iacoponi

72. Obiang Rozhodčí: L. Marinelli – F. Preti, D. Cecconi

Janov CFC : Bologna FC 0:0 (0:0) Sestavy:

Radu – Romero, C. Zapata, Criscito (C) – Ghiglione, Schöne (81. Favilli), Radovanović, Lerager, A. Barreca (83. Pajač) – Kouamé, Pinamonti (68. Saponara). Sestavy:

Skorupski – Tomijasu, Bani, Denswil, Krejčí – Medel, A. Poli (C) (88. Skov Olsen), R. Soriano (90. Džemaili), Orsolini – N. Sansone, Palacio (72. Santander). Náhradníci:

Jandrei, Marchetti – P. Ankersen, Agudelo, Cassata, Aljámik, Jagiełło, Favilli, Pandev, Pajač, A. Sanabria, Saponara. Náhradníci:

A. Da Costa, Sarr – Corbo, Destro, M'Baye, Džemaili, Paz, Santander, Skov Olsen, J. Schouten, Svanberg. Žluté karty:

28. Lerager, 42. C. Zapata, 68. Ghiglione, 73. Romero, 79. Radovanović

2. Tomijasu, 46. Denswil, 79. A. Poli, 90+2. Skov Olsen Rozhodčí: Davide Massa – Alessandro Giallatini, Vittorio Di Gioia

ACF Fiorentina : UC Sampdoria 2:1 (1:0) Góly:

31. Pezzella

79. Bonazzoli Sestavy:

Drągowski – Milenković, Pezzella (C), M. Cáceres – Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (81. Benassi), Dalbert – Chiesa (90+3. Vlahović), Ribéry (73. Sottil). Sestavy:

Audero – Bereszyński, Murillo, Colley – Depaoli, Ekdal (C), Vieira, Murru – G. Ramírez (46. Rigoni) – Gabbiadini (46. Bonazzoli), Caprari (65. Chabot). Náhradníci:

Terracciano – Ceccherini, Benassi, K-P. Boateng, R. Ghezzal, Cristóforo, Ranieri, Sottil, Terzić, Venuti, Żurkowski, Vlahović. Náhradníci:

Falcone – Augello, É. Barreto, Bonazzoli, Jankto, Chabot, Léris, Regini, Quagliarella, Rigoni, Linetty, Thorsby. Žluté karty:

47. Dalbert, 88. Lirola, 90+2. Sottil, 90+5. Pulgar

22. Bereszyński, 39. Vieira, 43. Murillo, 76. Depaoli Červené karty:

54. Murillo Rozhodčí: Doveri – Fiorito, Di Vuolo