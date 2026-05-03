Inter slaví 21. titul v italské lize. Po výhře nad Parmou má nedostižný náskok

Milánský tým poslal v nastavení prvního poločasu do vedení Marcus Thuram. Francouz se tak se 13 brankami osamostatnil na druhém místě ligové tabulky střelců, o tři góly za spoluhráčem Lautarem Martínezem.
Vítězství pečetil deset minut před koncem záložník Mchitarjan.
Pessina – De Silvestri /C/ (85. Zortea), Helland, Lucumi, Miranda – Freuler, Moro – Bernardeschi (78. Ferguson), Sohm (46. Rowe), Domínguez (63. Orsolini) – Odgaard (63. Castro).
Caprile – Freitas, Mina, Dossena, Obert – Palestra, Adopo (89. Zappa), Gaetano, Deiola /C/ (42. Sulemana) – Esposito (73. Mendy), Folorunsho.
Ravaglia – Heggem, Vitík, Lykogiannis, Pobega.
Sherri, Ciocci – Rodríguez, Albarracín, Trepy, Kılıçsoy, Belotti.
68. Helland, 90+5. Castro
52. Adopo
Rozhodčí: Crezzini – Fontemurato, Biffi
Počet diváků: 28262
5. Berardi
47. Laurienté
Turati – García, Muharemović, Idzes (40. W. Coulibaly), Walukiewicz – Thorstvedt, Matić (46. Lipani), I. Koné – Laurienté (84. Fadera), Nzola (84. Pinamonti), Berardi (59. Volpato).
Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Saelemaekers (59. Loftus-Cheek), Y. Fofana (59. Pulišić), Jashari (66. Ricci), Rabiot, Estupiñán – Nkunku (46. Athekame), Leão (59. Giménez).
Murić, Satalino, Zacchi – Doig, Frangella, Iannoni, L. Moro, Felipe, Romagna, Vranckx.
Pittarella, P. Terracciano – Bartesaghi, De Winter, Füllkrug.
38. Matić, 89. Volpato, 90+4. Fadera
9. Tomori, 71. Ricci, 77. Loftus-Cheek
24. Tomori
Rozhodčí: Fabio Maresca – Domenico Rocca, Pietro Dei Giudici
62. Vlahović
34. Bowie
Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly (80. Koopmeiners) – McKennie, Locatelli (C), K. Thuram (46. Vlahović), Cambiaso (75. Boga) – Conceição (80. Zhegrova), Yıldız – David (69. Miretti).
Montipò (C) – Nelsson, Edmundsson, Frese – Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (80. Harwí), Bradarić (71. Slotsager) – Suslov (71. Lovrić) – Bowie.
Perin, Pinsoglio – Holm, Gatti, Kostić, Adžić, Openda.
Perilli, Toniolo – Cham, Lirola, Isaac, Sarr, Vermesan.
33. Locatelli
5. Gagliardini, 31. Frese, 63. Bernede, 90+5. Harwí
Rozhodčí: Ayroldi – Vecchi, Cavallina
45+1. M. Thuram
80. Mchitarjan
Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni (67. Augusto) – Dumfries, Barella (C) (89. Frattesi), Zieliński (67. Mchitarjan), Sučić, Dimarco – F. Esposito (46. Bonny), M. Thuram (67. L. Martínez).
Suzuki – Circati, Troilo, Ndiaye – Del Prato (C), Bernabé (75. Sørensen), Nicolussi Caviglia, Keita (67. Ordóñez), Valeri (85. F. Carboni) – Strefezza (75. Almqvist), Pellegrino (67. Elphege).
J. Martínez, Di Gennaro – Acerbi, Cocchi, de Vrij, Henrique, Diouf, Darmian, Çalhanoğlu, Mosconi.
Corvi, Rinaldi – Britschgi, Valenti, Oristanio, Estévez, Ondrejka.
64. Zieliński
Rozhodčí: K. Bonacina – F. Preti, D. Palermo