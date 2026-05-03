Inter slaví 21. titul v italské lize. Po výhře nad Parmou má nedostižný náskok

Inter Milán získal 21. titul pro mistra italské fotbalové ligy. Po výhře 2:0 nad Parmou má tři kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů. Pětačtyřicetiletý Cristian Chivu, jenž před sezonou zamířil na lavičku Interu právě z Parmy, slaví svou premiérovou trofej v roli trenéra.
Fotbalisté Interu Milán slaví zisk mistrovského titulu.

Fotbalisté Interu Milán slaví zisk mistrovského titulu. | foto: AP

Yann Bisseck z Interu Milán slaví zisk mistrovského titulu.
Fotbalisté Marcus Thuram (vpravo) a Nicolo Barella z Interu Milán slaví zisk...
Útočník Marcus Thuram z Interu Milán skóruje v utkání proti Parmě.
Fotbalisté Interu Milán se radují z gólu.
Milánský tým poslal v nastavení prvního poločasu do vedení Marcus Thuram. Francouz se tak se 13 brankami osamostatnil na druhém místě ligové tabulky střelců, o tři góly za spoluhráčem Lautarem Martínezem.

Vítězství pečetil deset minut před koncem záložník Mchitarjan.

Italská Serie A
35. kolo 3. 5. 2026 12:30
Boloňa Boloňa : Cagliari Cagliari 0:0 (0:0)
Sestavy:
Pessina – De Silvestri /C/ (85. Zortea), Helland, Lucumi, Miranda – Freuler, Moro – Bernardeschi (78. Ferguson), Sohm (46. Rowe), Domínguez (63. Orsolini) – Odgaard (63. Castro).
Sestavy:
Caprile – Freitas, Mina, Dossena, Obert – Palestra, Adopo (89. Zappa), Gaetano, Deiola /C/ (42. Sulemana) – Esposito (73. Mendy), Folorunsho.
Náhradníci:
Ravaglia – Heggem, Vitík, Lykogiannis, Pobega.
Náhradníci:
Sherri, Ciocci – Rodríguez, Albarracín, Trepy, Kılıçsoy, Belotti.
Žluté karty:
68. Helland, 90+5. Castro
Žluté karty:
52. Adopo

Rozhodčí: Crezzini – Fontemurato, Biffi

Počet diváků: 28262

Italská Serie A
35. kolo 3. 5. 2026 15:00
US Sassuolo Calcio US Sassuolo Calcio : AC Milán AC Milán 2:0 (1:0)
Góly:
5. Berardi
47. Laurienté
Góly:
Sestavy:
Turati – García, Muharemović, Idzes (40. W. Coulibaly), Walukiewicz – Thorstvedt, Matić (46. Lipani), I. Koné – Laurienté (84. Fadera), Nzola (84. Pinamonti), Berardi (59. Volpato).
Sestavy:
Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Saelemaekers (59. Loftus-Cheek), Y. Fofana (59. Pulišić), Jashari (66. Ricci), Rabiot, Estupiñán – Nkunku (46. Athekame), Leão (59. Giménez).
Náhradníci:
Murić, Satalino, Zacchi – Doig, Frangella, Iannoni, L. Moro, Felipe, Romagna, Vranckx.
Náhradníci:
Pittarella, P. Terracciano – Bartesaghi, De Winter, Füllkrug.
Žluté karty:
38. Matić, 89. Volpato, 90+4. Fadera
Žluté karty:
9. Tomori, 71. Ricci, 77. Loftus-Cheek
Červené karty:
Červené karty:
24. Tomori

Rozhodčí: Fabio Maresca – Domenico Rocca, Pietro Dei Giudici

Italská Serie A
35. kolo 3. 5. 2026 18:00
Juventus FC Juventus FC : Hellas Verona Hellas Verona 1:1 (0:1)
Góly:
62. Vlahović
Góly:
34. Bowie
Sestavy:
Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly (80. Koopmeiners) – McKennie, Locatelli (C), K. Thuram (46. Vlahović), Cambiaso (75. Boga) – Conceição (80. Zhegrova), Yıldız – David (69. Miretti).
Sestavy:
Montipò (C) – Nelsson, Edmundsson, Frese – Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (80. Harwí), Bradarić (71. Slotsager) – Suslov (71. Lovrić) – Bowie.
Náhradníci:
Perin, Pinsoglio – Holm, Gatti, Kostić, Adžić, Openda.
Náhradníci:
Perilli, Toniolo – Cham, Lirola, Isaac, Sarr, Vermesan.
Žluté karty:
33. Locatelli
Žluté karty:
5. Gagliardini, 31. Frese, 63. Bernede, 90+5. Harwí

Rozhodčí: Ayroldi – Vecchi, Cavallina

Italská Serie A
35. kolo 3. 5. 2026 20:45
Inter Milán Inter Milán : Parma Parma 2:0 (1:0)
Góly:
45+1. M. Thuram
80. Mchitarjan
Góly:
Sestavy:
Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni (67. Augusto) – Dumfries, Barella (C) (89. Frattesi), Zieliński (67. Mchitarjan), Sučić, Dimarco – F. Esposito (46. Bonny), M. Thuram (67. L. Martínez).
Sestavy:
Suzuki – Circati, Troilo, Ndiaye – Del Prato (C), Bernabé (75. Sørensen), Nicolussi Caviglia, Keita (67. Ordóñez), Valeri (85. F. Carboni) – Strefezza (75. Almqvist), Pellegrino (67. Elphege).
Náhradníci:
J. Martínez, Di Gennaro – Acerbi, Cocchi, de Vrij, Henrique, Diouf, Darmian, Çalhanoğlu, Mosconi.
Náhradníci:
Corvi, Rinaldi – Britschgi, Valenti, Oristanio, Estévez, Ondrejka.
Žluté karty:
64. Zieliński
Žluté karty:

Rozhodčí: K. Bonacina – F. Preti, D. Palermo

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Snad se bude hrát víc než 36 minut. Kouč Priske si rýpl do způsobu hry Slavie

Sparťanský trenér Brian Priske

V klidu zhodnotil zápas, který jeho tým v neděli večer nad Jabloncem vyhrál 2:0. Při zmínce o blížícím se střetu na Slavii, která v případě vítězství zažehne oslavy titulu, se u trenéra sparťanských...

3. května 2026  22:36

Tottenham se posunul mimo sestupovou pozici, United porazili Liverpool

Fotbalisté Manchesteru United oslavují gól Benjamina Šeška.

Ve šlágru 35. kola anglické fotbalové ligy zvítězil Manchester United nad Liverpoolem 3:2 a zajistil si tak účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Uspěl i Bournemouth, který porazil Crystal Palace 3:0....

3. května 2026  14:50,  aktualizováno  22:30

Rekordní červená při debutu. Nebyla nutná, řekl Priske k vyloučení Azaky

Sparťanský dorostenec Lewis Azaka opouští hřiště po rekordní červené kartě v...

Už když čekal na verdikt sudího Volka, věděl, že je zle. Sedmnáctiletý sparťanský talent Lewis Azaka byl při svém debutu na trávníku 13 vteřin - deset, chceme-li počítat čas od zahájení hry - načež...

3. května 2026  21:36,  aktualizováno  22:03

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

3. května 2026  17:37,  aktualizováno  20:37

První gól v sezoně? Jsem rád, že přišel v důležitém utkání, říká plzeňský Dweh

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Sampsona Dweha.

V minulé prvoligové sezoně si připsal pět branek, na stopera velmi solidní bilance. Na tu první v té aktuální ale liberijský fotbalový obránce Sampson Dweh čekal až do prvního kola nadstavby o titul.

3. května 2026  19:41

Hrajeme si s ohněm, štve Frťalu. Skuhravý hráčům Slovácka zakázal sledovat tabulku

Vlastimil Daníček ze Slovácka (vlevo) a Matyáš Kozák z Teplic

Série fotbalových Teplic bez výhry v první lize narostla už na deset zápasů. V úvodním duelu nadstavbové skupiny o záchranu skláři doma jen remizovali se Slováckem 1:1 a od baráže je dělí šest bodů....

3. května 2026  17:58

Plzeň - Hradec Kr. 3:1, brzký gól hostům nestačil, domácí si upevnili třetí příčku

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně hájili v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. I přes brzký gól hostů dokázali zápas otočit a zvítězili 3:1. Hosty poslal v deváté minutě do...

3. května 2026,  aktualizováno  17:41

Patriku, ukaž svaly! Nejen střelec, ale také správný týmový lídr. Schick před MS válí

Patrik Schick se raduje z gólu proti Lipsku.

Třikrát to v posledních čtyřech sezonách stihl ještě před Vánocemi. Tentokrát ale fotbalista Patrik Schick sám sebe napínal: „Už jsem myslel, že hattrick nepřijde.“ O víkendu se ale na bájnou metu...

3. května 2026  16:45

Díval jsem se na balon, ublížit jsem nikomu nechtěl. Moses poslal omluvu Hodoušovi

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Byl to nejdiskutovanější moment sobotní výhry Slavie v Liberci (2:1). Hostující záložník David Moses loktem trefil do spánku Petra Hodouše, jenž pak na nosítkách opouštěl trávník a skončil se...

3. května 2026  15:35

Teplice - Slovácko 1:1, oba týmy nadále čekají na výhru, srovnával Koscelník

Brankář Alexandr Urbanov ze Slovácka inkasuje gól.

Udrželi odstup od Dukly a Baníku, oddechnout si ale nemohou. Fotbalisté Slovácka na úvod skupiny o udržení remizovali v Teplicích 1:1 a nevyhráli posedmé v řadě. Domácí čekají na plný bodový zisk...

3. května 2026  14:39,  aktualizováno  15:14

Bojovné utkání, řekl Jurásek po Liberci. Čekání na gól? Zabiják do vápna nejsem

Slávista David Jurásek slaví svůj první gól po návratu do pražského klubu. V...

Úspěšný vstup do nadstavby fotbalové Chance ligy si zpříjemnil první soutěžní trefou od roku 2022. Gól slávistického obránce Davida Juráska z přímého kopu v samotném závěru prvního poločasu navíc...

3. května 2026  14:12

