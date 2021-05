Forza Inter. Aneb jak Conte stál u zrodu hegemona a pak jeho éru ukončil

Psal se rok 2011 a do Juventusu přicházel trenér, který zrovna dovedl druholigovou Sienu do nejvyšší soutěže. Antonio Conte, bývalý skvělý záložník, který v Turíně dlouhá léta hrával. Ač minimálně prověřený top úrovní, emotivní kouč okamžitě odstartoval nadvládu černobílé dynastie. Je symbolické, že ji zrovna on ukončil.