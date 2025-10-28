K nehodě došlo v úterý dopoledne zhruba v půl desáté v obci Fenegro na severu Itálie, jak informuje italský deník la Repubblica.
Sedmadvacetiletý Španěl Martínez mířil na trénink před úterním zápasem s Fiorentinou. Jen kousek od tréninkového centra však srazil důchodce a ačkoliv ihned volal záchranáře, ti už nic nezmohli a muž na místě zemřel.
„Tamní policie sdělila, že Martínez neutrpěl žádná zranění, ale byl v šoku a musel podstoupit povinné krevní testy kvůli možné přítomnosti alkoholu či drog,“ zjistil server ESPN.
Policie aktuálně stále ještě zjišťuje, co přesně se stalo. Podle prvotních informací to však vypadá, že muž na vozíku omdlel a zničehonic sjel do silnice přímo před Martínezovo auto.
Trenér Interu Cristian Chivu měl ve dvě hodiny odpoledne vystoupit na tiskové konferenci, tu však klub zrušil.
Martínez, jenž začínal v mládežnických kategoriích Barcelony, je v Interu od minulé sezony. Plní roli dvojky za Yannem Sommerem a v aktuálním ročníku dosud odchytal dvě utkání v nejvyšší soutěži.