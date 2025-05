Za celé zápasy patří do skupiny záchranářů, ale jakmile dojde jen na koncovky, byli by mistři. Fotbalisté Teplic jsou nejlepšími finišmany v první lize, jejich 12 gólů po 85. minutě nemá konkurenci....

Když vidíte, co si na hřišti dovolí, ani se vám nechce věřit, že mu je stále teprve sedmnáct let. Lamine Yamal zase jednou ohromil fotbalový svět a při svém stém startu za Barcelonu byl jednou z...

Měl trochu smůlu, že se toho ve středečním semifinále Ligy mistrů stalo tolik a jeho výkon možná poněkud zapadl. Ale neměl by! Denzel Dumfries se totiž velkou měrou podílel na tom, že si Inter Milán...

Parádní podívanou nabídlo úvodní semifinále Ligy mistrů mezi Barcelonou a Interem Milán a po výsledku 3:3 je směrem do odvety vše otevřené. Hosté vedli zásluhou Thurama a Dumfriese, ještě do...

Ženský fotbal? Výzva. Trenér Šmejkal o práci u repre i dceři Petra Čecha

Jsou to takřka přesně dva roky, kdy Daniel Šmejkal kývl na nabídku vést českou fotbalovou reprezentaci žen do 17 let. Po štacích u slávistické juniorky či v ligových Teplicích poprvé trénuje dívky....