Miami prohrávalo od 28. minuty po penaltě Josefa Martíneze.
Messi srovnal o pět minut později trefou z přímého kopu z velkého úhlu. Kapitán Interu skóroval počtvrté za sebou a pořadí střelců vede o tři góly před bývalým slávistou Petarem Musou z Dallasu.
FREE KICK MAGIC FROM LEO. 🎯✨ pic.twitter.com/s6gT7fDFki— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2026
O výhře domácích pak v osmé minutě nastavení rozhodl Jamal Thiare, který Columbusu zařídil první vítězství nad Miami od srpna 2022. Inter potvrdil, že se trápí a v posledních deseti zápasech MLS jen dvakrát vyhrál.