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Messi se nádherně trefil z přímáku. Miami ale přičítá další prohru

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  8:14

Lionel Messi přijímá gratulace k brance od spoluhráče Rodriga De Paula. | foto: AP

Fotbalisté Interu Miami v MLS prohráli 1:2 v Columbusu a protáhli sérii bez vítězství na pět zápasů. Obhájcům titulu nepomohl ani gól Lionela Messiho, který dal už 21. branku v sezoně.

Miami prohrávalo od 28. minuty po penaltě Josefa Martíneze.

Messi srovnal o pět minut později trefou z přímého kopu z velkého úhlu. Kapitán Interu skóroval počtvrté za sebou a pořadí střelců vede o tři góly před bývalým slávistou Petarem Musou z Dallasu.

O výhře domácích pak v osmé minutě nastavení rozhodl Jamal Thiare, který Columbusu zařídil první vítězství nad Miami od srpna 2022. Inter potvrdil, že se trápí a v posledních deseti zápasech MLS jen dvakrát vyhrál.

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