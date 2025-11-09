Messi dotáhl Miami k postupu v MLS, ve čtvrtfinále narazí na Cincinnati s Buchou

Osmatřicetiletý Messi otevřel skóre sobotního zápasu v 10. minutě po individuální akci. Na 2:0 zvýšil nejlepší střelec základní části MLS a osminásobný vítěz Zlatého míče v závěru prvního poločasu opět střelou z hranice velkého vápna po zpětné přihrávce devatenáctiletého krajana Matea Silvettiho.
Další Argentinec Tadeo Allende se postaral o třetí gól v 73. minutě po kombinaci Messiho s Jordim Albou, který přihrál střelci z brankové čáry.
Chvíli nato vyslal Messi z poloviny hřiště do útoku znovu Allendeho, který parádně přeloboval gólmana Nashvillu. Miami zabránilo zopakování loňského zklamání, kdy vypadlo hned v úvodu play off s Atlantou.
Také Cincinnati vyhrálo osmifinále s Columbusem 2:1 na zápasy. V sobotu zvítězilo 2:1, Bucha odehrál celé utkání.