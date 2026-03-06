Messi se v Bílém domě setkal s Trumpem. Je to pro mě velká pocta, vítal prezident

  11:21
Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Do Bílého domu dorazil s Interem Miami v rámci oslav titulu v zámořské soutěži MLS.
„Je pro mě velkou poctou, že můžu udělat něco, co ještě neudělal žádný americký prezident přede mnou. A to přivítat v Bílém domě Lionela Messiho,“ citovala Trumpa agentura Reuters.

Trump ocenil, že Messi si po angažmá v Barceloně a Paris St. Germain vybral jako další působiště Miami. S Interem v minulé sezoně MLS získal titul a podruhé za sebou byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy.

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

„Leo by jako úřadující nejlepší hráč mistrovství světa mohl hrát kdekoliv na planetě. Mohl si vybrat jakýkoliv tým a zvolil Miami. A naprosto mu rozumím. Počasí je tam prostě skvělé,“ prohlásil Trump.

Messi mohl Bílý dům navštívit už loni poté, co mu Trumpův předchůdce Joe Biden udělil Prezidentskou medaili svobody. Osminásobný nejlepší fotbalista světa se však tehdy z ceremoniálu omluvil.

