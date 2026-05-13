Inter má double. Po italské lize ovládl i domácí pohár, ve finále přemohl Lazio

Inter se dostal do vedení ve 14. minutě, kdy po rohovém kopu milánského týmu namířil hlavičku nešťastně do vlastní sítě Adam Marušič. Ještě před přestávkou přidal pojistku Lautaro Martínez, jenž zužitkoval přihrávku Denzela Dumfriese před prázdnou bránu. Ve druhém poločase už se skóre nezměnilo.
Naposledy Inter ovládl obě domácí soutěže v roce 2010, kdy pod vedením trenéra Josého Mourinha slavil dokonce treble poté, co triumfoval i v Lize mistrů. Ve středu proměnil v zisk desáté trofeje 16. účast v pohárovém finále.