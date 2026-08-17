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Spartu opouští i útočník Tuci, v Olimpiji Lublaň dostal dvouletou smlouvu

Autor: ,
  21:04

Indrit Tuci (vpravo) ze Sparty a Marios Purzitidis z Liberci v souboji | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalovou Spartu opustil po dvou a půl letech albánský útočník Indrit Tuci. Pětadvacetiletý hráč přestoupil do Olimpije Lublaň.

Tuci přišel na Letnou v závěru roku 2023 z Lokomotivy Záhřeb a v první sezoně slavil s týmem ligový titul i vítězství v domácím poháru. V dalším ročníku pomohl Spartě k postupu do ligové fáze Ligy mistrů a svými výkony si vysloužil i premiérovou pozvánku do albánské reprezentace.

Pak ale i kvůli zranění pozici v prvním mužstvu Sparty ztratil. Loni v létě odešel na roční hostování do tureckého Kayserisporu, nyní z Letné odešel definitivně. Za pražský celek odehrál 29 zápasů a dal čtyři góly.

V Lublani podepsal Tuci dvouletou smlouvu s opcí. „První dojmy jsou skvělé. Sledoval jsem sobotní derby a energie z tribun byla neuvěřitelná. Hned jsem viděl, že Olimpija je velkoklub s velkými ambicemi a touhou po úspěchu. Jsem moc rád, že tady můžu začít novou kapitolu své kariéry,“ řekl 191 centimetrů vysoký útočník po příchodu do čtvrtého týmu uplynulého ročníku slovinské ligy.

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