Po říjnové tragédii na fotbale v Indonésii byl odvetný zápas raději odložen

„Bylo by to příliš riskantní,“ řekl manažer Persebayi Yahya Alkatiri. Na domácím stadionu v Surabayi nemůže tým hrát kvůli přípravám na květnové mistrovství světa fotbalistů do 20 let.

Za říjnovou tragédii v Malangu, kde bylo na vyprodaném stadionu 42 tisíc lidí, mohlo podle závěrů vyšetřování hlavně použití slzného plynu, jímž policisté zasáhli proti fanouškům, kteří vběhli na hřiště.

Indonéská liga, ve které nastupují i čeští reprezentanti Michael Krmenčík s Ondřejem Kúdelou za klub Persija Jakarta, byla po tragédii zhruba na dva měsíce přerušena.