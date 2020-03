Index předpovědi ukazuje, jak dopadnou ligy, když se zase rozjedou

Týdny, měsíce bude trvat, než kapitán zvedne nad hlavu trofej za triumf v aktuálním fotbalovém ročníku. A nebo ji také nezíská nikdo, pokud by kvůli šíření koronaviru byla sezona zrušena nenávratně.

Index Euro Club ve spolupráci s Gracenote Sports a Hypercube Business Innovation za pomoci různých dat sesbíraných z výsledků za předchozí čtyři odehrané ročníky a různých analýz vidí do „fotbalové budoucnosti“.

Vypočítá potenciální výsledky zbývajících zápasů, které procházejí 100 tisíci počítačovými simulacemi, aby vytvořily nejpravděpodobnější konečné umístění.

Ve Fortuna lize vyšlo, že po skončení základní části bude mít Slavia před Plzní jedenáctibodový náskok, čili ve zbývajících šesti kolech ten dosavadní osmibodový zvýší. Do nadstavby, s kterou predikce nepočítá, by šla takřka s jistotou titulu. Plzeň má pouze 0,8% procentní naději, že Slavii předběhne.

Sparta se podle analýzy posune z deváté na šesté místo, na třetí Jablonec bude mít před nadstavbou čtyřbodové manko. Čtvrtý by byl Liberec, pak Slovácko. Za šestou Spartou by těsně následovaly Mladá Boleslav, Baník Ostrava a České Budějovice se stejným počtem bodů...

Poslední místo by dál patřilo Příbrami se šestibodovým mankem na Opavu. Rozdíly mezi ní, Zlínem a Karvinou by byly vždy dvoubodové. Dvanácté Teplice by už před zahájením nadstavby neměly vážné starosti se záchranou.

Zatím se neví, kdy se zase začne hrát. Ligová fotbalová asociace přerušila první a druhou ligu do odvolání. Záleží na rozhodnutí státních orgánů a trvání nouzového stavu.

Podobná situace je i v dalších evropských zemích a ligách s výjimkou Běloruska, kde nová sezona právě odstartovala.

Díky odložení mistrovství Evropy na rok 2021, se může sezona dohrávat i během června nebo i později.

Většina soutěží má za sebou tři čtvrtiny. Tu poslední „rozhodl počítač“.

Například v Anglii, kde byl veškerý fotbal pozastaven do 30. dubna, to měl s určením šampiona jednoduché. Liverpool má pětadvacetibodový náskok před Manchesterem City, který hraje ještě o třicet bodů. Titul má Liverpool na 100% jistý, žádnému z jeho soupeřů nedává analýza šanci. A navíc získá rekordní počet 102 bodů.

Mnohem víc zajímavý je boj o druhé až čtvrté místo, které zaručuje účast v Lize mistrů.

Pokud by do ní nemohl Manchester City, který kvůli porušení finančních pravidel byl na dva roky z evropských pohárů vyloučen a odvolal se, tak podle předpovědi se dostane na Leicester (94,81% jistota), Chelsea (80,37%) a Manchester United (73,75%).

Podle předpovědi mají další týmy malou šanci, Wolverhampton jen 17,34% a Tottenham 16,24%. Mimochodem, pro fanoušky Tottenham je tu malá útěcha, už počtvrté za sebou skončí před rivaly z Arsenalu.

V bundeslize dává analýza 84,37% šanci na titul Bayernu, pronásledovatelé Dortmund (6,6%) a Lipsko (7,9%) devět kol před koncem ztrácejí čtyři resp. pět bodů. Minimální naděje se dávají i Mönchengladbachu (0,5%) a Leverkusenu (0,3%).

Ve Španělsku vychází předpověď jednoznačně pro Barcelonu (75,6% šance na titul) na úkor Realu Madrid (24,3%). Přitom jedenáct kol před koncem je rozdíl mezi oběma kluby jen dva body a Real má navíc lepší bilanci vzájemných zápasů, které v případě bodové rovnosti na konci sezony rozhodují.

Byť v Itálii vede Juventus jen o bod před Laziem Řím, má ve zbývajících dvanácti kolech údajně 84% šanci na obhajobu prvenství. Lazio 13,3% a dlouho vedoucímu Interu Milán se dávají šance jen 2,5%. Ten na Lazio ztrácí osm bodů.