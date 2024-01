Z letadla rovnou na stadion. Williams se narychlo vrátil, pak sestřelil Barcelonu

„Nenapadlo by mě to ani v těch nejdivočejších snech. Byl to perfektní scénář. Ještě včera jsem si nedovedl představit, že tady dnes budu, takže děkuji klubu, že mi to umožnil,“ rozplýval se po utkání ghanský rychlík pro španělský deník Marca.

Okolnosti jeho nasazení do zápasu totiž byly poněkud hektické. Ale popořadě.

Ještě v pondělí byl u překvapivé remízy s Mosambikem (2:2). Ghana v tu chvíli musela se dvěma získanými body spoléhat na obsazení postupového místa v tabulce týmů z třetích míst. K tomu ale potřebovala úterní remízu Kamerunu s Gambií. Když pak Kamerun večer vyhrál, ghanské naděje se definitivně rozplynuly.

Williams neváhal a hned ve středu dopoledne nasedl do letadla směr Paříž, odkud zamířil rovnou do Bilbaa. Jeho let z hlavního města Francie byl v jednu chvíli nejsledovanějším na světě. Baskičtí fanoušci se ho jednoduše nemohli dočkat.

Athletic Xtra @AthleticXtra El avión de Iñaki Williams ya es oficialmente el vuelo más seguido del mundo 🌍 https://t.co/1Wd0m0rCnI oblíbit odpovědět

„Všechno se to stalo strašně rychle. Vůbec jsem neměl čas si odpočinout, ale chtěl jsem za každou cenu podpořit své spoluhráče, i kdyby to mělo být pouze z lavičky,“ popsal Williams.

Mezi náhradníky sice začal, ale za stavu 2:2 se v 60. minutě dostal na trávník. Jeho velký moment pak přišel na konci prvního prodloužení. Po sražené přihrávce jednoho ze spoluhráčů vyplaval sám před brankářem Peňou, míč si s notnou dávkou štěstí narazil o tyč a poté už neměl problém skórovat do odkryté branky.

„Asi to bylo dopředu dané, že se vrátím a hned rozhodnu. Jsem vděčný fanouškům, že mi dodali sílu. Přesné takovéhle večery chcete jako fotbalista zažít. Nebyl to jednoduchý zápas, ale vyhráli jsme zaslouženě.“ dodal Williams.

Iňaki Williams střílí vítězný gól do sítě Barcelony.

V závěru přidal ke gólu ještě asistenci u pojišťující trefy, o kterou se shodou okolností postaral jeho mladší bratr Nico.

Bilbao tak po výhře 4:2 slaví postup do semifinále, kde může narazit na Mallorcu, Real Sociedad, nebo lepšího z dvojice Atlético Madrid – Sevilla. Posilněné cenným skalpem určitě pomýšlí na další účast ve finále, první po třech letech.

Barcelonské trápení pokračuje

Před necelými dvěma týdny je ve španělském superpoháru deklasoval Real Madrid (1:4), teď obdrželi barcelonští čtyři branky i od zarputilého Bilbaa a vypadli hned s prvním prvoligovým soupeřem, na kterého v aktuálním ročníku domácího poháru narazili.

„Hráli jsme velmi dobře proti skvělému týmu, který je doma velmi silný. Už po losu jsem věděl, že to nebude snadné. Hrají agresivně a ve velké intenzitě, přesto jsme mohli několikrát rozhodnout. Můžeme na sebe být hrdí, snažili jsme se až do konce,“ zhodnotil po utkání kouč Xavi.

Jeho svěřenci nicméně po deseti dnech přišli o možnost získat další trofej, která mohla potenciálně zlepšit dojem z doposud nepříliš vydařené sezony.

„Stále můžeme zabojovat v těch nejdůležitějších soutěžích. Jsme ve hře o ligový titul a čeká nás jarní fáze Ligy mistrů. Obě zkusíme vyhrát,“ doufá Xavi.

Sám ale ví, že se současnou formou Barcelony to nezní příliš realisticky. Po posledních týdnech není jeho budoucnost v klubu vůbec jistá a vyřazení v domácím poháru mu v tomto ohledu rozhodně nepomůže. Španělský tisk navíc spekuluje, že už za ním ani nestojí celá kabina.

Napjatou atmosféru v katalánském celku ilustruje i chování prezidenta Laporty, který byl podle deníku AS ve středu tak naštvaný, že po závěrečném hvizdu ani nešel za hráči do kabiny, jak má ve zvyku.

„Roste tu skvělá generace mladých hráčů, které jste dnes mohli vidět. Barcelona má před sebou skvělou budoucnost, ať už se mnou nebo beze mě,“ doplnil s trpkým úsměvem Xavi.

Do medií nadále prohlašuje, že je naprosto v klidu a nepanikaří. Ale věříte mu?