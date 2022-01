Jestli jste ho ve čtvrtek sledovali, asi vás to muselo napadnout taky. Safra, co tenhle chlap pořád dělá v průměrném Bilbau? Vždyť on umí skoro sám porazit Barcelonu! Dva góly, velký podíl na třetím, vítězství 3:2, postup do čtvrtfinále španělského fotbalového poháru. To přece neumí jen tak někdo, takhle smáznout giganta. Tak proč už dres velikosti S se jmenovkou Muniain na zádech dávno nevisí v jiné kabině?