Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

  17:16
Odkoučoval pouhých sedm zápasů, pětkrát prohrál a z Tottenhamu odchází. Anglický celek, ve kterém působí český brankář Antonín Kinský, v neděli odvolal chorvatského trenéra Igora Tudora po 44 dnech ve funkci. „Vzájemně jsme se dohodli na ukončení spolupráce. Spolu s ním končí i trenér gólmanů a šéf fyzické přípravy,“ napsal klub na sociálních sítích.
Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem.

O konci sedmačtyřicetiletého trenéra se spekulovalo už několik dní.

Pozici měl nahnutou po domácí porážce 0:3 s Nottinghamem, s nímž Tottenham přímo bojuje o sestupové příčky. Aktuálně je tým ze severu Londýna sedmnáctý, pouhý bod nad hranicí pádu do druhé ligy.

Tudor začal jako první trenér Tottenhamu v historii čtyřmi porážkami v řadě. V lize bral jen bod za remízu s Liverpoolem, vítězství si připsal v odvetě osmifinále Ligy mistrů s Atlétikem Madrid 3:2, kterému však v prvním utkání podlehl vysoko 2:5.

Sestoupí Tottenham? V Anglii řeší trenéra, Kinský nechytal ani přes operaci Vicaria

Právě v úvodním zápase o sobě dal Tudor vědět českým fanouškům nejvíc, když prvně postavil do základu zmíněného brankáře Kinského, ale po dvou hrubých chybách ho ještě v 17. minutě vystřídal za jedničku Guglielma Vicaria.

Čímž si od fotbalové veřejnosti vyslechl vesměs kritické reakce.

„Není možné, aby trenér Igor Tudor u týmu vydržel,“ slyšel od bývalého hráče Dannyho Murphyho po poslední prohře. A tak se stalo.

Tudor v únoru na Valentýna nahradil odvolaného Thomase Franka, který tým přebíral v létě po Angem Postecoglouovi. Ten sice s týmem skončil rovněž na 17. místě v lize, ale vyhrál Evropskou ligu a kvalifikoval se do Ligy mistrů. Přesto skončil.

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Teď bude Tottenham dál hledat vhodnou náhradu.

Tým je aktuálně v rozkladu a nový impulz zoufale potřebuje. Už proto, že v anglické lize zbývá jen sedm zápasů do konce. A jak osmnáctý West Ham, tak šestnáctý Nottingham se zvedají. Tottenham nebyl ve druhé lize téměř padesát let.

Společně s Tudorem končí v londýnském celku i trenér brankářů Tomislav Rogič a šéf fyzické přípravy Riccardo Ragnacci.

„Děkujeme Igorovi, Tomislavovi a Riccardovi za jejich úsilí během uplynulých šesti týdnů, kdy neúnavně pracovali. Uvědomujeme si také, že Igor nedávno utrpěl těžkou ztrátu, a v této těžké chvíli vyjadřujeme jemu i jeho rodině svou podporu,“ připomněl klub Tudorovu rodinnou tragédii, kterou se dozvěděl těsně po utkání s Nottinghamem, kdy také nepřišel na tiskovou konferenci.

Kouč Tottenhamu Igor Tudor během utkání s Crystal Palace.

Tudor v minulosti vedl italské celky Juventus, Lazio, Veronu či Udinese. Působil i v Marseille, Hajduku Split, Galatasarayi, PAOKu či jako asistent u chorvatské reprezentace. Nikde však nevydržel déle než dva roky.

Klub zatím o náhradě neinformoval. „Učiníme tak výhledově,“ napsal.

Bez práce jsou aktuálně bývalý kouč Realu Madrid či Leverkusenu Xabi Alonso, volný je třeba i Luis Enrique, jenž naposledy vedl PSG. Spekuluje se však spíše o Robertu de Zerbim, který byl úspěšný v Brightonu a poté vedl francouzské Marseille, či Seanu Dycheovi, bývalému trenérovi Evertonu.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 31 21 7 3 61:22 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 31 15 10 6 56:43 55
4. Aston VillaAston Villa 31 16 6 9 42:37 54
5. LiverpoolLiverpool 31 14 7 10 50:42 49
6. ChelseaChelsea 31 13 9 9 53:38 48
7. BrentfordBrentford 31 13 7 11 46:42 46
8. EvertonEverton 31 13 7 11 37:35 46
9. FulhamFulham 31 13 5 13 43:44 44
10. BrightonBrighton 31 11 10 10 41:37 43
11. Sunderland AFCSunderland 31 11 10 10 32:36 43
12. Newcastle UnitedNewcastle 31 12 6 13 44:45 42
13. BournemouthBournemouth 31 9 15 7 46:48 42
14. Crystal PalaceCrystal Palace 30 10 9 11 33:35 39
15. Leeds UnitedLeeds 31 7 12 12 37:48 33
16. NottinghamNottingham 31 8 8 15 31:43 32
17. TottenhamTottenham 31 7 9 15 40:50 30
18. West HamWest Ham 31 7 8 16 36:57 29
19. Burnley FCBurnley 31 4 8 19 33:61 20
20. WolverhamptonWolves 31 3 8 20 24:54 17

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Do základu Součka místo Daridy? Jaké změny poradí čtenáři Koubkovi na Dány

Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku.

Během zápasu s Irskem sáhl do sestavy už o půli, aby stáhl Vladimíra Daridu a Tomáše Holeše. Jaké změny přichystá český trenér Miroslav Koubek do finále baráže o fotbalové mistrovství světa proti...

29. března 2026  15:29

Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

Rozhodčí Miroslav Zelinka během ligového utkání mezi Slováckem a Slavií.

Se jménem Miroslava Zelinky spojila Etická komise fotbalové asociace zápas Českých Budějovic s Karvinou z jara 2024, kdy podle ní jednal pod úplatkem od karvinského primátora. Mezi obviněnými však...

29. března 2026  13:53

Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

Brian Gutierrez (vlevo) z Mexika a Rúben Neves z Portugalska stíhají balon...

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. „Skoro všichni hráči podali dobrý výkon....

29. března 2026  12:07

Penalty si užil i ze záznamu. A teď ještě jednu magickou noc, sní gólman Kovář

Český brankář Matěj Kovář před penaltovým rozstřelem v semifinále baráže o MS...

Než před penaltovým rozstřelem nakráčel do brány, sedl si Matěj Kovář s trenérem reprezentačních gólmanů Matúšem Kozáčikem na lavici pod stříšku a pozorně poslouchal. „Udělali jsme si domácí úkol,...

28. března 2026  17:40

Na standardky má repre dispozice, ví Sadílek. Pozice beka? Nastoupím kdekoliv

Michal Sadílek v zápase české reprezentace proti Irsku.

Ve čtvrtek pouhých pár minut po svém příchodu na trávník rozehrál z rohu přímý kop, po němž Ladislav Krejčí srovnal na 2:2. „Před tou standardkou za mnou běžel Provod, ať zkusím balon podél vápna po...

28. března 2026  13:12

Verbíř: Už ať se probudím v nové aréně! Dřív se měl kopírovat Astrid Park

Legenda fotbalových Teplic Pavel Verbíř slaví padesátiny.

Usnout a probudit se už na Stínadlech 2.0… I Pavel Verbíř, ikona teplického fotbalu a nejlepší prvoligový střelec sklářů v dějinách, hoří nedočkavostí. Opravený stadion v ročníku 1998/99 pokřtil...

28. března 2026  7:40

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

28. března 2026  7:14

Podruhé v řadě bez gólu. Fotbalisté do 21 let uhráli se Skotskem v kvalifikaci ME bod

Útočník Matyáš Vojta (vpravo) během kvalifikačního zápasu české jedenadvacítky...

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 remizovali 0:0 ve Skotsku. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem,...

27. března 2026  22:16,  aktualizováno  23:02

Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu

Íránští fotbaloví reprezentanti se školními batůžky, kterými chtěli připomenout...

Íránští fotbaloví reprezentanti nastoupili k pátečnímu přípravnému utkání proti Nigérii s černými páskami na rukávech a se školními batůžky, kterými chtěli připomenout oběti útoku na dívčí školu v...

27. března 2026  18:55

Jak korupční kauzu vnímá Polsko? V klubu zjišťují, co se u nás děje, popisuje Přikryl

Tomáš Přikryl z Odry Opole se snaží zblokovat přihrávku ostravského záložníka...

Co se to tam u vás děje? Kdo jsou lidé podezřelí z ovlivňování fotbalových zápasů? I na takové dotazy musel tento týden odpovídat někdejší mládežnický reprezentant Tomáš Přikryl, jenž aktuálně působí...

27. března 2026  18:21

KOMENTÁŘ: Tohle srdce bije dál. I bez pásky. Může národní tým hrát bez Součka?

Tomáš Souček slaví se spoluhráči postup přes Irsko v dodatečné kvalifikace na...

V silných prohlášeních se nevyžívá, není to jeho styl. Sám ví, že se nenarodil jako excelentní řečník. Ale ta věta měla ve čtvrtek večer silný nádech. „Můžou mi vzít pásku, ale nemůžou mi vzít...

27. března 2026

