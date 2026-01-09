Zedník stíhá Haalanda a okouzluje Anglii. Splní si kanonýr Thiago brazilský sen?

Brazilci druhé a třetí kategorie, kteří se v obří konkurenci do kanárkově žlutých barev neprosadí, to přece na mezinárodní scéně často zkoušejí oklikou.
Jako Eduardo da Silva, který má přes 60 startů za Chorvatsko. Nebo Fábio Montezine, jenž se na začátku tisíciletí mihnul také v Česku a pak se stal váženou osobností v bohatém Kataru.
Igor Thiago, útočník Brentfordu a současná kometa anglické Premier League, se ale vydal jiným směrem. Ač ve čtyřiadvaceti nemá za rodnou Brazílii jediný start, bylo by zvláštní, kdyby o něm kouč Carlo Ancelotti před letním mistrovstvím světa alespoň neuvažoval.
Produktivnějšího vyslance nejfotbalovější země světa aktuálně v Evropě nenašli.
V anglické lize už vousatý sympaťák od léta stihl šestnáct branek, ve střelecké tabulce je druhý hned za Haalandem a od středečního večera platí, že žádný jiný Brazilec v jediné sezoně Premier League nevstřelil tolik gólů. Ani Firmino, Willian, Jesus nebo Richarlison.
Pouze Thiago. Igor Thiago!
Brentford, skromný klub ze západního Londýna, může i díky němu snít i o Lize mistrů, protože je na začátku ledna pátý jen s minimální ztrátou na čtvrtý Liverpool.
I když v létě přišel o trenéra Franka. I když ztratil kapitána Norgaarda i Mbeuma s Wissou, kteří se v minulém ročníku postarali dohromady o 39 gólů.
„Chápu, že o nás někteří lidé měli strach. Kdybych dění v klubu sledoval zvenčí, asi bych přemýšlel stejně,“ povídal na podzim trenér Keith Andrews.
Jenže Brentford, který svůj úspěch postavil na maximální důvěře v data a čísla, je na pravidelné ztráty opor zvyklý. A dokáže se s nimi umně vypořádat.
Thiago přišel předloni z Brugg místo snajpra Toneyho, který odešel do Saúdské Arábie, a dlouho si zvykal. Coby hráč sezony belgické ligy a jako nejdražší posila klubu s cenovkou přesahující 30 milionů eur totiž prožil rok hrůzy.
Dvě zranění kolene smrskla jeho hrací čas na pouhých 168 minut a zažehla pochybnosti. Fakt se může chytit v nejnáročnější lize světa?
Ano, může!
Na první pohled možná nepůsobí úplně brazilsky, nemá vybroušenou techniku ani lehkonohý pohyb. Spoléhá na rychlost, sílu, tah na bránu i širokou paletu zakončení. A ještě jedno poznávací znamení: každý ze svých gólů slaví, jako by měl být jeho poslední.
Třeba o víkendu na Evertonu. Chudák soupeř Beto si musel myslet, že se soupeř v pruhovaném dresu dočista zbláznil.
Když se svěšenou hlavou u půlící čáry čekal, než sudí po dalším inkasovaném gólu zahájí hru, rozjařený Thiago ho zvesela objal. Nečekaně a vroucně, takže chvíli trvalo, než se domácí hráč z pevného sevření vysmekl. Zle se na něj podíval, rukama ho odstrčil a cosi na něj sykl. Thiago, který zápas končil s hattrickem, se zubil od ucha k uchu.
Sám nejlépe ví, kolik nástrah musel v životě ustát, aby se dostal až sem. Nikdy nepatřil do akademie velkého klubu a ve třinácti, kdy už si někteří jeho vrstevníci malovali velkou kariéru, dokonce musel fotbal kvůli rodinné tragédii na čas upozadit.
Náhle mu zemřel tatínek a mamince, jež pracovala jako popelářka, pomáhal živit širší rodinu. V domovském městečku Gama si vydělával jako zedník, rozvážel nákupy a trénovat mohl nanejvýš po večerech. „Zocelilo mě to. A naučilo, abych si vážil i maličkostí,“ vykládal.
Hrál také futsal, z nižších fotbalových soutěží se díky staršímu bratrovi dostal do známějšího Cruzeira a odtud už do Evropy. Záhy přerostl i béčko zmiňovaného Ludogorce a brzy si ho pořídily Bruggy.
Mimochodem, právě tehdy ztroskotal původní bulharský plán využít ho v národním týmu, protože v zemi nevydržel alespoň pět let. Jiná, mnohem lákavější varianta se mu však nyní otevírá: „O národním týmu Brazílie jsem vždy snil a prosil Boha, ať mi pomůže.“
Že by už v létě v Americe?