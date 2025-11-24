Bizarní červená. Záložník Evertonu vlepil facku spoluhráči, utěšit je musel gólman

Takový moment příliš často neuvidíte. A jako ukázku dobrých týmových vztahů byste to rozhodně nepoužili. Přesto se Idrissa Gueye z fotbalového Evertonu zkratu dopustil. Ve 12. kole anglické ligy proti Manchesteru United obdržel po necelých čtrnácti minutách červenou kartu. Jistě, na tom by ještě nebylo nic zvláštního. Pokud by ale nemusel hřiště opustit po zákroku na spoluhráče.
Idrissa Gueye z Evertonu vidí červenou kartu v utkání s Manchesterem United.

Idrissa Gueye z Evertonu vidí červenou kartu v utkání s Manchesterem United. | foto: Reuters

Jordan Pickford z Evertonu odtrhává z rozmíšky Idrissu Gueyeho (vlevo) od...
Idrissa Gueye z Evertonu vidí červenou kartu v utkání s Manchesterem United.
Jordan Pickford z Evertonu odtrhává z rozmíšky Idrissu Gueyeho od Michaela...
Kiernan Dewsbury-Hall z Evertonu se raduje z gólu proti Manchesteru United.
6 fotografií

Co se tedy v jediném pondělním utkání Premier League na Old Trafford přihodilo?

Uběhlo přibližně 13 a půl minuty, když domácí vystřelili na hostujícího gólmana Jordana Pickforda. Ten parťákům v poli vyčinil, rázem ale musel řešit ještě prekérnější situaci.

Uvnitř vápna se totiž začali dohadovat a postrkovat dva jeho spoluhráči – Gueye a obránce Michael Keane. Ještě než k nim stačil Pickford doběhnout, vpálil senegalský záložník Keaneovi facku levou rukou.

Podívejte se na zkrat Idrissy Gueyeho:

Dvaatřicetiletý stoper si to nenechal líbit a spoluhráče odstrčil. Mezi oba aktéry už se stihl vložit jejich parťák z brány, tím ale situace ještě nekončila.

Keane směrem k bývalému hráči PSG nadále gestikuloval a pořvával na něho, Gueye se k němu na oplátku chtěl opět přiblížit, ale tomu už zabránil Pickford, kterému na pomoc přispěchali i další spoluhráči.

Idrissa Gueye z Evertonu vidí červenou kartu v utkání s Manchesterem United.

Bez trestu se navíc nepříjemný moment pro Everton neobešel, hlavní rozhodčí Tony Harrington vytasil červenou kartou.

„Odpískání červené karty rozhodčím pro Gueyeho za násilné chování bylo ověřeno a potvrzeno systémem VAR – akce byla vyhodnocena jako jasný úder do obličeje Keana,“ uvedl na síti X profil Premier League Match Centre.

Klub z Liverpoolu tak musí více než 75 minut dohrávat v početní nevýhodě.

Skóre na United přesto otevřel hostující záložník Kiernan Dewsbury-Hall. Udrží jeho tým náskok a získá tři body i přes nepochopitelný zkrat?

