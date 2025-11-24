Bizarní červená. Záložník Evertonu vlepil facku spoluhráči, utěšit je musel gólman

Co se tedy v jediném pondělním utkání Premier League na Old Trafford přihodilo?
Uběhlo přibližně 13 a půl minuty, když domácí vystřelili na hostujícího gólmana Jordana Pickforda. Ten parťákům v poli vyčinil, rázem ale musel řešit ještě prekérnější situaci.
Uvnitř vápna se totiž začali dohadovat a postrkovat dva jeho spoluhráči – Gueye a obránce Michael Keane. Ještě než k nim stačil Pickford doběhnout, vpálil senegalský záložník Keaneovi facku levou rukou.
Podívejte se na zkrat Idrissy Gueyeho:
Červená karta za facku spoluhráči… 😱🤷♂️— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) November 24, 2025
Záložník Evertonu Idrissa Gueye po nedorozumění v obraně Toffees vystartoval po Michaelu Keaneovi a za svou reakci si vysloužil vyloučení. 🟥
Viděli jste někdy něco takového? 🤔 pic.twitter.com/zi99Ysiv8f
Dvaatřicetiletý stoper si to nenechal líbit a spoluhráče odstrčil. Mezi oba aktéry už se stihl vložit jejich parťák z brány, tím ale situace ještě nekončila.
Keane směrem k bývalému hráči PSG nadále gestikuloval a pořvával na něho, Gueye se k němu na oplátku chtěl opět přiblížit, ale tomu už zabránil Pickford, kterému na pomoc přispěchali i další spoluhráči.
Bez trestu se navíc nepříjemný moment pro Everton neobešel, hlavní rozhodčí Tony Harrington vytasil červenou kartou.
„Odpískání červené karty rozhodčím pro Gueyeho za násilné chování bylo ověřeno a potvrzeno systémem VAR – akce byla vyhodnocena jako jasný úder do obličeje Keana,“ uvedl na síti X profil Premier League Match Centre.
Klub z Liverpoolu tak musí více než 75 minut dohrávat v početní nevýhodě.
Skóre na United přesto otevřel hostující záložník Kiernan Dewsbury-Hall. Udrží jeho tým náskok a získá tři body i přes nepochopitelný zkrat?