Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Premier League má posledního účastníka, mezi elitu postoupil Hull City

Autor: ,
  20:09
Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.
Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League.

Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League. | foto: AP

Fotbalisté Hull City slaví postup do Premier League.
Fotbalisté Hull City slaví postup do Premier League.
Fotbalisté Hull City slaví postup do Premier League.
Fotbalisté Hull City slaví postup do Premier League.
5 fotografií

Hull se vrací do nejvyšší soutěže po devíti letech. Už dříve si postup do Premier League zajistily Ipswich a Coventry.

Middlesbrough se dostalo do finále play off místo Southamptonu, s kterým původně semifinálový dvojzápas prohrálo. „Saints“ však byli následně z boje o ligu vyloučeni za špehování tréninků soupeře.

Finále play off druhé anglické ligy je považováno za nejlukrativnější zápas ve světovém fotbale. Úspěšnému celku totiž v horizontu tří sezon vynese zhruba 200 milionů liber (asi 5,6 miliardy korun).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

38. kolo

Tottenham vs. Everton //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.89
  • 3.80
  • 4.21
West Ham vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.80
  • 4.16
  • 4.30
Crystal Palace vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 4.24
  • 4.05
  • 1.83
Brighton vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.92
Sunderland AFC vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.61
  • 3.84
  • 2.04
Manchester City vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.27
  • 6.85
  • 9.82
Fulham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 2.89
  • 3.87
  • 2.36
Burnley FC vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 2.39
  • 3.76
  • 2.92
Liverpool vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 1.83
  • 4.34
  • 3.95
Nottingham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
24.5. 17:00
  • 3.41
  • 4.07
  • 2.04
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

37. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 37 25 7 5 69:26 82
2. Manchester CityManchester City 37 23 9 5 76:33 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 37 19 11 7 66:50 68
4. Aston VillaAston Villa 37 18 8 11 54:48 62
5. LiverpoolLiverpool 37 17 8 12 62:52 59
6. BournemouthBournemouth 37 13 17 7 57:53 56
7. BrightonBrighton 37 14 11 12 52:43 53
8. ChelseaChelsea 37 14 10 13 57:50 52
9. BrentfordBrentford 37 14 10 13 54:51 52
10. Sunderland AFCSunderland 37 13 12 12 40:47 51
11. Newcastle UnitedNewcastle 37 14 7 16 53:53 49
12. EvertonEverton 37 13 10 14 47:49 49
13. FulhamFulham 37 14 7 16 45:51 49
14. Leeds UnitedLeeds 37 11 14 12 49:53 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 37 11 12 14 40:49 45
16. NottinghamNottingham 37 11 10 16 47:50 43
17. TottenhamTottenham 37 9 11 17 47:57 38
18. West HamWest Ham 37 9 9 19 43:65 36
19. Burnley FCBurnley 37 4 9 24 37:74 21
20. WolverhamptonWolves 37 3 10 24 26:67 19

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Premier League má posledního účastníka, mezi elitu postoupil Hull City

Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League.

Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.

23. května 2026  20:09

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když se vracel k předchozímu zápasu s Teplicemi a neuznanému gólu, na chvíli se zarazil a koukl na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Já vím, mám být hodnej.“ Diplomat už ale z Pavla Šustra, trenéra...

23. května 2026  19:07

Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

Celý zápas byl neunavitelný. Po rohu v prvním poločase brněnský kapitán Stanislav Hofmann zkusil nůžky. Pak projel těsně před centrem, který uklízel jeho parťák Velich do branky Českých Budějovic. ...

23. května 2026  18:37

Dva centry, dva góly, ale asistence Plavšič nemá. Hlavní je výhra, říká záložník Baníku

Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...

Mohl mít dvě asistence, po jeho centrech totiž padly dva góly do sítě Dukly. Ale záložník ostravských fotbalistů Srdjan Plavšič nemá ani jednu, protože obě branky byly vlastní. A třetí taky. „Tři...

23. května 2026  18:04

Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil...

23. května 2026  17:17

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v...

23. května 2026  13:42,  aktualizováno  16:41

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

23. května 2026  16:32

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

23. května 2026  13:43,  aktualizováno  16:29

Zlín - Slovácko 1:0, domácí slaví po dvou porážkách. Výhru zařídil Kolář v úvodu

Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku.

Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním 5. kole ligové nadstavové skupiny o záchranu 1:0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v deváté minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál...

23. května 2026  13:41,  aktualizováno  16:21

Ml. Boleslav - Teplice 0:2, čtvrté vítězství v řadě. Hosté ovládli skupinu o záchranu

Mladoboleslavský Josef Kolářík se snaží přejít přes Emmanuela Fullyho z Teplic.

Fotbalisté Teplic v závěrečném kole ligové sezony vyhráli 2:0 v Mladé Boleslavi a ovládli nadstavbovou skupinu o záchranu. Vítězný gól vstřelil v 64. minutě útočník Idris Hopi, o chvíli později...

23. května 2026  13:40,  aktualizováno  16:14

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a...

Fotbalisty Liberce čeká ještě závěrečné derby v Jablonci, ale sezonu už tak jako tak dokončí na šestém místě. Vedení klubu to nepovažuje za úspěch a pokládá za chybu výmluvy na mládí kádru.

23. května 2026  8:53

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.