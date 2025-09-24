„Zbytečné. A hloupé,“ zlobil se nizozemský trenér Arne Slot s naštvanou tváří. Sice se běžně mile usmívá, ale tentokrát jste poznali, že pro úlet svého svěřence nemá ani krapet pochopení.
Až se v sobotu Liverpool vydá na Crystal Palace, kde bude chtít udržet náskok v čele Premier League, nebude moct Ekitikého použít.
„Dobře, vím, že je těžké být hrotovým útočníkem, na kterého obránci zkouší, co se jim zlíbí. Ale nejlepší je prostě zůstat v klidu. Když to nedokážete, zkuste aspoň reagovat tak, ať nedostanete žlutou kartu,“ kritizoval Slot.
První žlutou viděl Ekitiké osm minut poté, co o poločase střídal nejdražší posilu Alexandera Isaka. Po odpískaném přímém kopu pro Southampton odpálil míč pěstí pryč, což sudí Thomas Bramall správně ohodnotil jako nesportovní chování.
A když pak pět minut před koncem Ekitiké doklepl nesobeckou přihrávku Federica Chiesy, utíkal podél brankové čáry, svlékl si červený trikot s dvaadvacítkou a fanouškům ukázal, kdo jim právě zařídil postup do osmifinále. Pak všem nastavil záda a zmizel v tunelu.
„Říkal jsem mu, že bych to pochopil, kdyby dal vítězný gól v 87. minutě finále Ligy mistrů tak, že obejde tři hráče a vymete šibenici. Ano, v takovém případě dokážu přijmout, že je všechno o něm a patří mu svět. Ale mně je 47 let. A jsem staromódní,“ bručel Slot dál.
„Sice jsem na takové úrovni nikdy nehrál, ale pár gólů už jsem dal. A kdybych dal takový, okamžitě jdu za nahrávajícím Chiesou a řeknu mu, že je to všechno jeho zásluha, ne moje. Fakt zbytečné, říkejte klidně hloupé. Tak jsem to hned taky pojmenoval.“
Liverpool i v deseti výhru nad druholigovým celkem uhájil a připsal si sedmé vítězství v řadě. A také další, které rozhodl až v úplném závěru. Teď musí Ekitiké, který se trefil i ve víkendovém derby s Evertonem a dohromady nastřádal už pět gólů, přepustit místo dalším.
Ve frontě už se třese zmíněný Isak, autor úvodního gólu a současně svého prvního za Liverpool. Ten za něj zaplatil přes tři a půl miliardy korun.
A teď od svého konkurenta dostal vstupenku přímo do základní sestavy i v lize.