Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Autor:
  14:45
Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams z Athletiku Bilbao před středečním semifinále španělského Superpoháru proti Barceloně. To se už „tradičně“ odehraje stejně jako celý miniturnaj v Saúdské Arábii. Přes čtyři a půl tisíce kilometrů vzdušnou čarou od domova.
Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao.

Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao. | foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Křídelník Rangers Václav Černý (vlevo) se snaží obehrát Iňakiho Williamse z...
Opory Bilbaa Iňaki (vlevo) a Nico Williamsovi před utkáním Evropské ligy s...
Iňaki Williams a jeho radost po trefě do sítě Barcelony.
Brankář Realu Madrid Thibaut Courtois čelí penaltě ve finále španělského...
14 fotografií

„Hrát tady je prostě na h*vno,“ nechal se slyšet Williams před týdnem, což znovu rozvířilo debatu o problematickém pořadatelství.

Potlačování lidských práv, zejména žen a menšin, se v souvislosti s arabskou zemí zmiňuje opakovaně.

I Španělská asociace fotbalových fanoušků vydala varování mířící zejména na ženské publikum, aby bylo zvlášť opatrné poté, co partnerky fotbalistů Mallorky vypověděly, že je loni v Džiddě obtěžovali místní.

Bylo to obležení! Partnerky fotbalistů Mallorky se v Džiddě cílily obtěžované

Na stejném místě se hraje i letošní ročník, kterého se kromě Bilbaa zúčastní Barcelona, Real Madrid a Atlético Madrid.

„Přesuny národních zápasů mimo Španělsko nic neulehčují. Navíc se tu cítíme vždycky jako hosté,“ pokračoval Williams, kapitán Bilbaa.

„A fanoušků navíc cestuje stále méně. Ti, kteří se sem jednou vypravili, už se znovu vracet nechtějí,“ přidal se brankář Unai Simón.

Tak pro koho se tedy hraje?

Že velkou roli hrají peníze, není potřeba znovu opakovat.

Fotbalisté Barcelony loni porazili ve finále španělského Superpoháru Real Madrid 5:2.

Španělský Superpohár, dřív boj o trofej hraný na mezi vítězem ligy a poháru podobně jako v Anglii nebo Německu, se v roce 2020 rozšířil a přesunul exkluzivně do Saúdské Arábie.

Ta uzavřela s tehdejším šéfem Španělské fotbalové federace Luisem Rubialesem smlouvu na tři roky, která se záhy prodloužila do roku 2029 a čeká se, že dalších pět let ještě přibude.

„Je to Superpohár rovnosti!“ vyhlašoval tehdy pompézně šéf, který v roce 2023 čelil aféře, když po finále ženského mistrovství světa políbil španělskou reprezentantku Hermosovou, načež ve funkci skončil. „Buď můžeme stát stranou, nebo se pokusit o změnu,“ reagoval na kritiku.

Tu zopakoval například Toni Kroos, někdejší záložník Realu, v roce 2024, když si rýpl do tamních pořadatelů. „Vykládají o sobě, jak jsou ambiciózní, ale ve finále se všechno točí pouze okolo peněz. I proto jdou Saúdové spíš proti fotbalu, jak ho známe a milujeme.“

Pískot místo úcty? Saúdové rušili ticho za Beckenbauera, pak se slétli na Kroose

A tak ho fanoušci v Rijádu vybučeli pokaždé, když se dotkl míče. I takové byly španělské Superpoháry.

V Saúdské Arábii se nakonec nehrál jen covidový ročník 2021.

Za možnost stávající formát pořádat platí saúdská vláda španělskému svazu blíže nespecifikovanou sumu (původní smlouva garantovala miliardu korun ročně), prize money se pohybuje ve výši 20 milionů eur (558 milionů korun).

Nejprve se v týdnu odehrají vyřazovacím způsobem semifinále, o víkendu pak přijde na řadu finále.

Účastní se vždy první dva týmy z uplynulé ligové sezony a finalisté národního poháru. „A vzhledem k tomu, že se podmínky různě mění, si v podstatě pojistili, že tam každý rok bude Barcelona a Real Madrid,“ rýpl si server The Athletic.

Sedm gólů i červená karta. Barcelona ve finále Superpoháru přejela Real Madrid

Loni miniturnaj ovládla Barcelona, která ve finále rozmetala Real Madrid 5:2 a nakonec ve zbytku sezony dokráčela k titulu i vítězství poháru. Což je ostatně zajímavý fenomén, který se často opakuje.

„Vítězství v Superpoháru funguje jako perfektní odrazový můstek do jara, který vám zajistí vítězství nad rivalem,“ upozorňuje The Athletic.

Zda se saúdští fanoušci, kteří přijdou na šedesátitisícový stadion Krále Abdalláha, dočkají dalšího El Clásika ve finále, se v případě středeční výhry Barcelony rozhodne ve čtvrtek, kdy je na programu druhé semifinále, městské derby mezi Realem a Atlétikem.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Olomouc vs. BytomFotbal - - 7. 1. 2026:Olomouc vs. Bytom //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.14
  • 5.80
  • 35.00
Neapol vs. HellasFotbal - 19. kolo - 7. 1. 2026:Neapol vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
7. 1. 18:30
  • 1.34
  • 4.92
  • 12.30
Boloňa vs. BergamoFotbal - 19. kolo - 7. 1. 2026:Boloňa vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
7. 1. 18:30
  • 3.19
  • 3.36
  • 2.40
Barcelona vs. BilbaoFotbal - Semifinále - 7. 1. 2026:Barcelona vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
7. 1. 20:00
  • 1.47
  • 4.81
  • 6.26
Manchester City vs. BrightonFotbal - 21. kolo - 7. 1. 2026:Manchester City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
7. 1. 20:30
  • 1.52
  • 4.91
  • 5.92
Fulham vs. ChelseaFotbal - 21. kolo - 7. 1. 2026:Fulham vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
7. 1. 20:30
  • 3.76
  • 3.86
  • 1.99
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao.

Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams...

7. ledna 2026  14:45

Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci před startem...

Začátkem nového roku zaniká ve fotbalové Spartě pozice prozatímního sportovního ředitele, kterou vykonával Tomáš Sivok souběžně s funkcí sportovního manažera A-týmu v době zdravotní indispozice...

7. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:36

Lotyšský dlouhán, jinak zatím nic. U fotbalistů Hradce převládá úbytek

Marko Regža poprvé pózuje v hradeckém dresu.

Zamíchat kartami a poměr změnit mají ještě dost času. Pár hodin po začátku zimní přípravy ale vypadá situace v kádru hradeckých fotbalistů takto: odchod tří důležitých borců proti dokončenému...

7. ledna 2026

Už není čas na hezká slova. Souček o nejhorší situaci, kterou ve West Hamu zažil

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Nottinghamu.

Po dvanácti minutách se v euforii roztočil při své tradiční oslavě gólu, ale víc radosti si český fotbalista Tomáš Souček z West Hamu v úterní předehrávce 21. kola Premier League neužil. „Musíme se...

7. ledna 2026  12:45

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

Tomáš Zlatohlávek pózuje v teplickém dresu.

Příchod útočníka Tomáše Zlatohlávka do fotbalových Teplic vyhecoval k zajímavé sázce fanouška ligového týmu Davida Scholze a šéfa klubu Rudolfa Řepku. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly,...

7. ledna 2026  11:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

7. ledna 2026  10:57

Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč.

Byť někdejší fotbalový záložník Davor Kukec žije s českou manželkou v rakouském Linci, pořád má v srdci Baník. Ostatně do Ostravy se každý rok vrací. „Jezdíme sem na Vánoce za rodiči manželky,“ řekl...

7. ledna 2026  10:47

Zlín sází na lotyšského reprezentanta. A řeší: Kdy odejde opora Nombil?

Zahájení zimní přípravy fotbalistů FC Zlín.

Ve Zlíně patří ke klíčovým hráčům, ve středové dvojici s Kameruncem Didibou tvoří dynamickou středovou dvojici ligového nováčka. V pětadvaceti je navíc ghanský záložník Cletus Nombil v ideálním...

7. ledna 2026  9:22

Kámo, kde mám hodinky? Chelsea přebírá kouč s hořkou vzpomínkou na Prahu

Premium
Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Na první pohled to působí jako další riskantní krok. Liam Rosenior. Žádné sexy jméno, žádné výraznější zkušenosti, jedenačtyřicet let. Přesto je fotbalová Chelsea, aktuálně pátý tým anglické ligy,...

7. ledna 2026

Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Morgan Gibbs-White a jeho spoluhráči z Nottinghamu slaví druhý gól na hřišti...

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v anglické lize 1:2 s Nottinghamem a natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Český záložník přispěl k vedení domácích, když po jeho...

6. ledna 2026  23:02,  aktualizováno  23:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  6. 1. 22:21

Alžířané jsou ve čtvrtfinále Afrického poháru, uspělo i Pobřeží slonoviny

Bagdád Búnedžáh slaví výhru Alžírska.

V předposlední minutě prodloužení rozhodl střídající Adil Búlbina o postupu alžírských fotbalistů do čtvrtfinále mistrovství Afriky po vítězství 1:0 nad Kongem. Hladce postoupili obhájci titulu z...

6. ledna 2026  20:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.