Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

„Hrát tady je prostě na h*vno,“ nechal se slyšet Williams před týdnem, což znovu rozvířilo debatu o problematickém pořadatelství.
Potlačování lidských práv, zejména žen a menšin, se v souvislosti s arabskou zemí zmiňuje opakovaně.
I Španělská asociace fotbalových fanoušků vydala varování mířící zejména na ženské publikum, aby bylo zvlášť opatrné poté, co partnerky fotbalistů Mallorky vypověděly, že je loni v Džiddě obtěžovali místní.
|
Bylo to obležení! Partnerky fotbalistů Mallorky se v Džiddě cílily obtěžované
Na stejném místě se hraje i letošní ročník, kterého se kromě Bilbaa zúčastní Barcelona, Real Madrid a Atlético Madrid.
„Přesuny národních zápasů mimo Španělsko nic neulehčují. Navíc se tu cítíme vždycky jako hosté,“ pokračoval Williams, kapitán Bilbaa.
„A fanoušků navíc cestuje stále méně. Ti, kteří se sem jednou vypravili, už se znovu vracet nechtějí,“ přidal se brankář Unai Simón.
Tak pro koho se tedy hraje?
Že velkou roli hrají peníze, není potřeba znovu opakovat.
Španělský Superpohár, dřív boj o trofej hraný na mezi vítězem ligy a poháru podobně jako v Anglii nebo Německu, se v roce 2020 rozšířil a přesunul exkluzivně do Saúdské Arábie.
Ta uzavřela s tehdejším šéfem Španělské fotbalové federace Luisem Rubialesem smlouvu na tři roky, která se záhy prodloužila do roku 2029 a čeká se, že dalších pět let ještě přibude.
„Je to Superpohár rovnosti!“ vyhlašoval tehdy pompézně šéf, který v roce 2023 čelil aféře, když po finále ženského mistrovství světa políbil španělskou reprezentantku Hermosovou, načež ve funkci skončil. „Buď můžeme stát stranou, nebo se pokusit o změnu,“ reagoval na kritiku.
Tu zopakoval například Toni Kroos, někdejší záložník Realu, v roce 2024, když si rýpl do tamních pořadatelů. „Vykládají o sobě, jak jsou ambiciózní, ale ve finále se všechno točí pouze okolo peněz. I proto jdou Saúdové spíš proti fotbalu, jak ho známe a milujeme.“
|
Pískot místo úcty? Saúdové rušili ticho za Beckenbauera, pak se slétli na Kroose
A tak ho fanoušci v Rijádu vybučeli pokaždé, když se dotkl míče. I takové byly španělské Superpoháry.
V Saúdské Arábii se nakonec nehrál jen covidový ročník 2021.
Za možnost stávající formát pořádat platí saúdská vláda španělskému svazu blíže nespecifikovanou sumu (původní smlouva garantovala miliardu korun ročně), prize money se pohybuje ve výši 20 milionů eur (558 milionů korun).
Nejprve se v týdnu odehrají vyřazovacím způsobem semifinále, o víkendu pak přijde na řadu finále.
Účastní se vždy první dva týmy z uplynulé ligové sezony a finalisté národního poháru. „A vzhledem k tomu, že se podmínky různě mění, si v podstatě pojistili, že tam každý rok bude Barcelona a Real Madrid,“ rýpl si server The Athletic.
|
Sedm gólů i červená karta. Barcelona ve finále Superpoháru přejela Real Madrid
Loni miniturnaj ovládla Barcelona, která ve finále rozmetala Real Madrid 5:2 a nakonec ve zbytku sezony dokráčela k titulu i vítězství poháru. Což je ostatně zajímavý fenomén, který se často opakuje.
„Vítězství v Superpoháru funguje jako perfektní odrazový můstek do jara, který vám zajistí vítězství nad rivalem,“ upozorňuje The Athletic.
Zda se saúdští fanoušci, kteří přijdou na šedesátitisícový stadion Krále Abdalláha, dočkají dalšího El Clásika ve finále, se v případě středeční výhry Barcelony rozhodne ve čtvrtek, kdy je na programu druhé semifinále, městské derby mezi Realem a Atlétikem.