Izolací k duševním problémům. Pozor na to, varuje hráčská unie

„Duševní zdraví je pro nás teď velké téma,“ připustil generální sekretář unie Jonas Baer-Hoffmann v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Fotbalisté se kvůli globální pandemii koronaviru ocitli v obtížné situaci. Nehrají a nevědí, kdy hrát znovu začnou. Ve spoustě zemí se musejí kvůli vládním opatřením připravovat sami. Když ne, mají povolenou třeba cestu na trénink, po něm hned odjezd pryč a zpátky do izolace... Bez valné sociální interakce s ostatními.

Ti velmi dobře placení se dostali pod tlak z různých sfér, aby si nechali sáhnout na mzdy a pomáhali svým klubům v tíživé ekonomické situaci. Někteří s obětováním části příjmu nemají problém, pro jiné to může znamenat i existenční starosti.

„Zejména pro jedince, kteří nepůsobí v těch nejlepších soutěžích. Máme spoustu mladíků, kteří žijí sami, v cizí zemi, bez podpory rodiny. Někteří mají vyloženě roční kontrakty a netuší, zda na konci téhle sezony budou dostávat peníze, jaké, v jakém režimu... Může to u nich vyvolávat stavy silné úzkosti,“ míní Baer-Hoffmann.

FIFPRO s odkazem na svůj vlastní dotazník z roku 2015 uvedlo, že fotbalisté jsou poměrně náchylní k depresím a úzkostem. Hned 38 procent tehdy aktivních a 35 procent bývalých hráčů přiznalo duševní problémy.

„Z různých studií jsme v průběhu let zjistili, že to riziko psychologických potíží je u fotbalistů ve srovnání s běžnou populací vyšší,“ uvádí Baer-Hoffmann. „Jejich zaměstnání je hodně stresující, zároveň nejisté. A současná situace ničemu nepomáhá.“

Proto hráčská unie vypracovala materiál pojmenovaný „Keep your mind sharp“, tedy Udržujte si bystrou mysl.

Snaží se fotbalistům v obtížných časech pomoci. Nabádá je, aby ctili zdravý životní styl a správně spali. Doporučují poctivý režim, běžnou rutinu. Včetně přestávek, třeba na sledování oblíbených televizních pořadů nebo hraní videoher.

„Podstatné je taky udržovat kontakt, například prostřednictvím sociálních sítí. Jelikož se až moc často zaměřujeme na věci, které ovlivnit nejdou, soustřeďme se nyní se na ty, které ovlivnit lze,“ píše se v brožurce.

FIFPRO uvádí, že by hráči měli sledovat zprávy, informovat se o současném dění spojeném s nákazou covid-19, avšak neměli by to přehánět. „Informujte se normálně, není vhodné číst neustále úplně všechno! Může to zbytečně zvýšit stres a obavy.“