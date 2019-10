VIDEO: Náhradník v Německu kuriózně zavinil penaltu. Co říkají pravidla?

Co říkají pravidla? Pravidlo 3 - HRÁČI

7. Jiné osoby na hrací ploše Členové realizačního týmu, uvedení v ZoU (zápise o utkání), jsou příslušníky družstva. Kdokoliv neuvedený v ZoU jako hráč, náhradník nebo příslušník družstva je považován za osobu cizí.

Jestliže člen realizačního týmu, náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč nebo osoba cizí vstoupí na hrací plochu a ovlivní hru, musí rozhodčí:

přerušit hru



zajistit odchod této osoby z hrací plochy



přijmout příslušné disciplinární opatření

Jestliže hru ovlivní člen realizačního týmu, náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč, nařídírozhodčí přímý volný kop nebo pokutový kop

osoba cizí, naváže rozhodčí hru míčem rozhodčího

Jestliže ale míč směřuje do branky a ovlivnění hry nezabránilo bránícímu hráči v možnosti hrát míčem, je branka uznána, pokud se míč dostane do branky (i když došlo ke kontaktu cizí osoby s míčem), vyjma případu, když míč skončil v soupeřově brance (dále viz čl.9).