Hložek otevřel skóre zápasu ve 13. minutě, když po nahrávce Contého zakončil rychlý protiútok střelou ke vzdálenější tyči.
Stuttgart vyrovnal tři minuty po začátku druhého dějství. Zmatků v domácí obraně, během nichž se obránce Vladimír Coufal střetl s gólmanem Baumannem, využil Mittelstädt, který skóroval do odkryté branky i s Coufalovou tečí.
Vítěznou branku vstřelil Hložek v 67. minutě, kdy se trefil ranou k bližší tyči. Hoffenheim tak po dvou porážkách poprvé v sezoně zvítězil. Hložek v zápase odehrál 82 minut, Coufal střídal v 69. minutě a Robin Hranáč do utkání nezasáhl.
Před Schickem dostal na hrotu útoku Leverkusenu přednost Kofane. Kamerunský reprezentant se své šance chopil a v 18. minutě poslal Bayer do vedení. Dosud stoprocentnímu Augsburgu se podařilo skóre zápasu otočit v úvodních deseti minutách druhého poločasu, kdy se dvakrát trefil Rakušan Gregoritsch.
Schick na hřiště přišel po hodině hry a po Tillmanově tečované střele podruhé v sezoně skóroval patičkou. Celkově se bývalý reprezentant trefil ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě. Augsburg poprvé v sezoně ztratil body, zatímco Leverkusen má po třech kolech vyrovnanou bilanci jedné výhry, porážky a nyní i remízy.
Fotbalisté Dortmundu porazili 3:0 Paderborn a zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. Díky dvěma brankám záložníka Nmechy z posledních deseti minut a trefě útočníka Silvy z úvodu zápasu zaznamenali poprvé od sezony 2015/16 tři výhry v prvních třech ligových kolech. Paderborn po návratu do nejvyšší soutěže po šesti letech nezvítězil ani na třetí pokus.
Stejně jako Dortmund zůstal stoprocentní i Freiburg. Na domácím hřišti zvítězil 5:0 nad Mönchengladbachem a zaznamenal šesté soutěžní vítězství po sobě, dvakrát se trefili Engelhardt a Matanovič. Freiburg zároveň poprvé vyhrál v prvních třech kolech, zatímco Mönchengladbach po jedenácti letech v úvodních třech hracích týdnech prohrál.
Mohuč poprvé v sezoně prohrála, když doma podlehla 1:3 Eintrachtu Frankfurt. Dvěma góly rozhodl turecký křídelník Uzun, jednou se do sítě svého bývalého klubu trefil útočník Burkardt. Minutu před koncem snížil Tietz, který ve čtvrtém soutěžním zápase zaznamenal sedmý gól, ale prvnímu vítězství Frankfurtu v nové sezoně už nezabránil.
13. Hložek
67. Hložek
48. Mittelstädt
Baumann (C) – Coufal (69. Gendrey), Kabak, Hajdari, Rots (69. Mačida) – Conte (55. Wimmer), Avdullahu, Burger, Daghim – Hložek (82. Kramarić), Lemperle (82. Asllani).
Bredlow – Jeltsch, Chabot, Hendriks (81. Sauer) – Vagnoman (81. Leweling), Prömel (C), Stiller (35. Spalt), Mittelstädt – Demirović (65. Undav), Führich (65. el-Chanús) – Pejčinović.
Philipp – De Cat, Hranáč, Moerstedt.
Funk – Herwerth, Karazor, Stergiou.
63. Burger
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Thielert
50. Gregoritsch
54. Gregoritsch
19. Kofane
90. Schick
Dahmen – Banks, Behrens, Brackelmann – Fellhauer (78. Kömür), Gregoritsch (85. Ribeiro), Ibrahimović (58. Claude-Maurice), Massengo (85. Keitel) – Matsima, Wolf (78. Sol Jong-u) – Rieder.
Flekken – Diaby, Fernández (78. Terrier), García, Gutiérrez – Kofane (63. Schick), Maza – Medina (85. Vázquez), Moreira (78. Tillman), Quansah (63. Badé) – Tapsoba.
Labrović – Bah, Gouweleeuw, Ogundu.
Blaswich – Andrich, Hofmann.
38. Banks
72. Badé
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn
Počet diváků: 29775
5. Silva
80. Nmecha
89. Nmecha
Kobel – Anton, N. Schlotterbeck (77. Bensebajní), Gadou – Ryerson (77. Beier), Veerman (65. Nmecha), Bellingham, Svensson – Nwaneri (65. Sabitzer), Silva (65. Chukwuemeka) – Guirassy.
Noll – ter Horst, Scheller, Hansen (82. Philippe), Curda (67. Lippmann), Castañeda – Obermair, Ulrich (77. Djurić), Vidović (67. Batista Meier) – Marino (67. Tigges), Pieringer.
Meyer – Prates, Albert, Reggiani.
Schubert – F. Götze, Baack, Sticker.
66. Bellingham
39. Ulrich
Rozhodčí: Osmers – Gittelmann, Heft
Počet diváků: 81365
23. Engelhardt
29. Matanović
77. Matanović
79. Engelhardt
86. Eggestein
Backhaus – Treu (82. Kübler), Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein (C), Engelhardt – Beste (82. Irié), Suzuki (78. Gotó), Scherhant (68. Grifo) – Matanović (78. Höler).
Nicolas – Scally, Itakura, Diks, Herold – Honorat (67. Lidberg), Sander, Stöger (84. Nguefack), Hack (67. Mohya) – Bolin, Kleindienst (C).
F. Müller – Yılmaz, Günter, Rosenfelder.
Batz – Chiarodia, Leszczyński, Ullrich, Neuhaus, Mačino.
90+2. Irié
13. Kleindienst, 14. Diks, 90+2. Scally
53. Kleindienst
Rozhodčí: Richard Hempel
89. Tietz
9. Uzun
45+1. Burkardt
60. Uzun
Zentner – Posch, Gruber, Potulski – Sano – Caci (62. da Costa), Amiri (C) (85. Ruoppi), I Čä-song (46. Königsdörffer), Mwene (74. Nakuzola) – S. Becker (74. Hollerbach), Tietz.
Atubolu – Brassier, Koch (C), Maluze – Kosugi, Onyedika, Aseko (59. M. Götze), Baum (87. Chandler) – Uzun (87. Amajmúni), Dóan – Burkardt (73. Ebnoutalib).
Schwolow – Bell, Kawasaki, Maloney.
Santos – Arrhov, Collins, Otávio, Pimpong.
42. Onyedika, 70. M. Götze
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Kimmeyer
Počet diváků: 34000
11. Maina
69. Füllkrug
Schwäbe (C) – Castro-Montes (65. Sebulonsen), Simpson-Pusey, Ločošvili, G. Mensah – Schirí, Krauß – Bülter, Moore (74. M. El Mala), Maina (65. Jóhannesson) – Dallinga (64. Ache).
Hein – Arthur, Pieper, Friedl (C), Deman – Reis, Regeer – Dinkçi, Chuki, Grüll – Füllkrug.
Zieler – Okon-Engstler, Schmied, Sosa, Thielmann.
Schlager – Erevbenagie, Itten, Musah, Schmetgens, Stalmach, Stark, Weiser, Wójcik.
72. Dinkçi
Rozhodčí: Exner – Dietz, Stegemann