Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč

  13:38
Není to tak dávno, co se z jednoho zranění vykurýroval. A teď je fotbalový útočník Adam Hložek zase mimo hru. Třiadvacetiletý český reprezentant si na tréninku Hoffenheimu poranil levé lýtko. Informoval o tom trenér Christian Ilzer na tiskové konferenci. Hložek jistě přijde o sobotní bundesligový zápas v Brémách, předpokládanou délku absence klub neoznámil.
Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov | foto: Reuters

„V nadcházejících dnech provedeme další vyšetření, abychom zjistili přesnou povahu jeho zraněného lýtka. Je mi ho moc líto a podporujeme ho, aby se mohl vrátit do formy,“ řekl kouč Ilzer, jehož svěřenci jsou po podzimu pátí v ligové tabulce.

Hložek zažívá smolnou sezonu. V srpnu utrpěl v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v pravé noze a musel na operaci.

Zdravotní komplikace ho trápily i v předchozí sezoně, přesto byl s osmi góly druhým nejlepším střelcem Hoffenheimu, kam přišel předloni v létě z Leverkusenu za 18 milionů eur jako rekordní posila v historii klubu.

Trénovat začal rodák z Ivančic začátkem listopadu a po více než tříměsíční pauze se na hřiště vrátil začátkem prosince. Jako střídající nastoupil vždy jen na pár minut v závěru posledních tří loňských bundesligových zápasů.

Hložek si při tréninku zlomil člunkovou kost na noze, čeká ho operace

Za reprezentaci Hložek zatím odehrál 41 zápasů a vstřelil čtyři góly. Poslední z nich byl vítězný v kvalifikačním utkání s Černou Horou (2:0) loni v červnu v Plzni, od té doby národnímu týmu chyběl.

Vypadalo to nadějně, že by mohl být připravený na březnovou baráž o mistrovství světa, jenže teď se vše zase komplikuje.

