Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč

„V nadcházejících dnech provedeme další vyšetření, abychom zjistili přesnou povahu jeho zraněného lýtka. Je mi ho moc líto a podporujeme ho, aby se mohl vrátit do formy,“ řekl kouč Ilzer, jehož svěřenci jsou po podzimu pátí v ligové tabulce.
Hložek zažívá smolnou sezonu. V srpnu utrpěl v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v pravé noze a musel na operaci.
Zdravotní komplikace ho trápily i v předchozí sezoně, přesto byl s osmi góly druhým nejlepším střelcem Hoffenheimu, kam přišel předloni v létě z Leverkusenu za 18 milionů eur jako rekordní posila v historii klubu.
Trénovat začal rodák z Ivančic začátkem listopadu a po více než tříměsíční pauze se na hřiště vrátil začátkem prosince. Jako střídající nastoupil vždy jen na pár minut v závěru posledních tří loňských bundesligových zápasů.
Za reprezentaci Hložek zatím odehrál 41 zápasů a vstřelil čtyři góly. Poslední z nich byl vítězný v kvalifikačním utkání s Černou Horou (2:0) loni v červnu v Plzni, od té doby národnímu týmu chyběl.
Vypadalo to nadějně, že by mohl být připravený na březnovou baráž o mistrovství světa, jenže teď se vše zase komplikuje.