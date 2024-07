Slastný postup do Premier League a tečka. Brankář Hladký v Ipswichi končí

Nováček anglické ligy o tom informoval na svém webu.

Třiatřicetiletý Hladký přišel do Ipswiche v létě 2021 ze Salfordu ze čtvrté anglické ligy. Do branky „Blues“ se prosadil až v minulé sezoně, kdy v druhé lize odchytal všech 46 zápasů a týmu pomohl po 22 letech k návratu do Premier League. Ipswich přitom teprve ročník před tím postoupil z třetí ligy.

O dalším angažmá bývalého mládežnického reprezentanta zatím není jasno. V minulosti Hladký chytal za brněnskou Zbrojovku, Liberec či skotský St. Mirren.