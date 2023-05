Nejsem Putinovec, hájí se muž z vedení německého fotbalu. Zesměšňoval Zelenského

Zu meinem post bezüglich des Selenskij-Besuchs in Berlin.

Dieser ist für mich in einer sehr emotionalen Situation an der Gedenkstätte im Treptower Park entstanden.

Ich würde ihn so nicht noch einmal verfassen.

Ich entschuldige mich dafür und auch für die entstandenen Irritationen.

Mich deswegen in die ”Putinversteher-Ecke” zu stellen, weise ich entschieden zurück....

Auch ich verurteile diesen Krieg und die Aggression Putins, die täglich unschuldigen Menschen das Leben kostet. Es muß alles unternommen werden, diesen Krieg schnellstens zu beenden.

Allerdings bin ich auch nicht mit allem was Selenskij macht persönlich einverstanden.

Hierzu hatte ich heute auch ein Gespräch mit dem DFB Präsidenten.