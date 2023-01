Měli bychom platit vyšší daně, přestáváme být lidmi, tvrdí hráč Barcelony

Narážel zejména na astronomické částky, které fotbalisté inkasují v těch největších světových klubech.

„Co mě dnes opravdu trápí, je fotbal hraný na té nejvyšší úrovni. Každý by chtěl vydělávat spoustu peněz, aby měl pohodlí. Ale s většími penězi zároveň přichází větší zodpovědnost. Musíte myslet nejen na životní prostředí, ale i na společnost, která prožívá nejisté období,“ uvedl Bellerín.

Když se v létě vracel do Barcelony, do klubu, který jej vychoval, nepožadoval velký plat. Aspoň ve srovnání s jinými spoluhráči.

„Do Barcelony jsem šel za 500 tisíc eur ročně,“ tvrdil v rozhovoru pro katalánský deník Ara.

Částka v přepočtu 12 milionů korun opravdu není na fotbalové poměry vysoká. Na podobné peníze si přijdou i elitní fotbalisté v nejbohatších českých klubech.

Například polský kanonýr Robert Lewandowski si ročně vydělá podle některých zdrojů téměř čtvrt miliardy. Jiné uvádějí i čísla mnohem vyšší.

I proto přichází Bellerín s myšlenkou většího zdanění.

„Všichni bychom měli platit víc, protože máme privilegovaný život. Přestali jsme být lidmi. Nestačí nám jedno auto, ale chceme jich deset. Fotbalisté se vzdalují svým fanouškům a odlepují se od společnosti každým dnem. A to se mi nelíbí,“ kritizoval Bellerín.

„Ano, sice tvrdě pracujeme a přinášíme oběti, ale musíme si také uvědomovat, kým jsme a odkud pocházíme. My bychom měli být ti první, kteří chtějí pomoci se stabilitou společnosti. Nicméně i tak rozumím kolegům, kteří takto nepřemýšlí,“ doplnil.

Kariéra je krátká. Během ní chce každý vrcholový sportovce zajistit sebe i svou rodinu. Obětuje všechno, za což je královsky placený.

„Mám štěstí, že se takhle můžu živit už několik let a jsem v pohodlné situaci, co se týče financí. Můžu si užívat to, co chci,“ pokračoval bývalý španělský reprezentant.

„Nakonec k tomu, abychom byli šťastní, toho nepotřebujeme tolik, kolik si myslíme. Moje priority se neodvíjí od toho, kolik mám peněz,“ uzavřel Bellerín, který podle svých slov pochází z chudých poměrů.